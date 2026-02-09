Αρκετοί δικαιούχοι των αναδρομικών θα δουν και μόνιμες αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η καταβολή αναδρομικών ποσών σε περίπου 60.000 ασφαλισμένους, με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να προγραμματίζει τις πληρωμές έως το τέλος Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία αφορά εκκρεμότητες που «σέρνονταν» επί σειρά ετών και οι οποίες αφορούν διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων, από ασφαλισμένους με πολλά έτη ασφάλισης έως απόστρατους και δικαιούχους αναπηρικών παροχών. Τα αναδρομικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, φτάνουν ακόμη και τις 12.500 ευρώ, ενώ σε αρκετούς δικαιούχους θα συνοδευτούν και από μόνιμες αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους. Στόχος του Φορέα είναι να κλείσει «παλιές πληγές» που προέκυψαν από καθυστερήσεις επανυπολογισμών, εσφαλμένες κρατήσεις και αργοπορημένες εκκαθαρίσεις, δίνοντας τέλος στην αναμονή χιλιάδων συνταξιούχων.

Η μεγαλύτερη ομάδα: 41.000 συνταξιούχοι με πάνω από 30 έτη ασφάλισης

Η μεγαλύτερη «δεξαμενή» δικαιούχων αφορά περίπου 41.000 συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016 και δεν έχουν ακόμη λάβει τις αυξήσεις που προβλέπει ο νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση).

Πρόκειται για ασφαλισμένους με υψηλό χρόνο ασφάλισης, οι οποίοι δικαιούνται αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά η εφαρμογή τους καθυστέρησε, αφήνοντας σε εκκρεμότητα τόσο την αύξηση στη μηνιαία σύνταξη όσο και τα αναδρομικά.

Τα ποσά που αναμένονται κυμαίνονται συνήθως από 5.000 έως 8.000 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις 40 ετών ασφάλισης και υψηλών συντάξιμων αποδοχών τα αναδρομικά μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8.500 ευρώ.

Τα αναδρομικά υπολογίζονται από τον Οκτώβριο του 2019 και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και έως επτά έτη, ανάλογα με την καθυστέρηση επανυπολογισμού.

Αναδρομικά 27 μηνών σε 6.000 απόστρατους

Στο ίδιο «πακέτο» πληρωμών περιλαμβάνονται αναδρομικά και για περίπου 6.000 απόστρατους, λόγω της αφαίρεσης της κράτησης του νόμου 4093/2012 από τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων.

Η μείωση αυτή επιβαλλόταν όταν το άθροισμα κύριας σύνταξης και μερίσματος ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ, με αποτέλεσμα πολλοί απόστρατοι να υφίστανται υψηλές κρατήσεις.

Με την αλλαγή που εφαρμόστηκε, η μείωση υπολογίζεται πλέον μόνο στην κύρια σύνταξη, γεγονός που οδήγησε σε αυξήσεις από τον Απρίλιο του 2023. Ωστόσο, παρέμεναν σε εκκρεμότητα τα αναδρομικά για το διάστημα 1/1/2021 έως 31/3/2023, δηλαδή για 27 μήνες. Τα ποσά επιστροφής φτάνουν κατά μέσο όρο τα 2.800 ευρώ.

Παράλληλη ασφάλιση και επασφάλιστρα

Έως 12.500 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τρίτη κατηγορία δικαιούχων, που αφορά περίπου 10.000 συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση. Πρόκειται για ασφαλισμένους που είχαν ταυτόχρονα εισφορές σε περισσότερα από ένα καθεστώτα (π.χ. μισθωτοί με παράλληλη δραστηριότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες).

Η προσαύξηση που προβλέπεται για τον παράλληλο χρόνο, σε αρκετές περιπτώσεις είτε δεν αποδόθηκε είτε αποδόθηκε ελλιπώς, δημιουργώντας δικαίωμα για αναδρομικά. Τα ποσά από τις διορθώσεις συνοδεύονται από μόνιμη αύξηση της σύνταξης και αναδρομικά που κυμαίνονται από 2.500 έως και 12.500 ευρώ.

Αναπηρικές συντάξεις και επιστροφές κρατήσεων ασθένειας

Η τέταρτη κατηγορία αφορά περίπου 2.000 ασφαλισμένους με συντάξεις αναπηρίας, στους οποίους η καταβολή παρατάθηκε λόγω καθυστερήσεων στις υγειονομικές κρίσεις των ΚΕΠΑ. Εφόσον η τελική γνωμάτευση εκδοθεί θετικά μετά το εξάμηνο, ο e-ΕΦΚΑ οφείλει να καταβάλει αναδρομικά για τους μήνες καθυστέρησης, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση παράτασης είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Τέλος, προβλέπεται και επιστροφή της κράτησης ασθένειας σε τυφλούς που λαμβάνουν Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας. Από τον Μάρτιο του 2020 και μετά, σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν αχρεωστήτως κρατήσεις ασθένειας επί του επιδόματος, οι οποίες πλέον θεωρούνται μη νόμιμες και πρέπει να επιστραφούν.