«Έχω προσκληθεί, θα είμαι στην Κύπρο, δεν είναι σίγουρο ότι θα πάω» λέει σε όσους τον ρωτούν.

Θα πάει ή όχι τελικά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στην... καλύβα του Πατσόγιαννη, όπου Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς (ΕΔΩ) προγραμματίζουν σύναξη με βουλευτές και στελέχη στις 18 Φεβρουαρίου;

«Έχω προσκληθεί μαζί με άλλους, θα είμαι στην Κύπρο, δεν είναι σίγουρο ότι θα πάω» λέει σε όσους τον ρωτούν, συμπληρώνοντας πως εφόσον έχει επιστρέψει από την Λευκωσία θα συμμετάσχει στη σύναξη.

Είναι σαφές πως ο πρώην Επίτροπος το ζυγίζει.

Μέχρι τότε θα μείνουμε με το ερώτημα αν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα προστεθεί στους δυο πρώην πρωθυπουργούς ή αν θα επιλέξει να κρατήσει ανοιχτούς διαύλους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ελπίζοντας σε μελλοντική αξιοποίησή του...

Β.Σκ.