Οι δυο γίνονται τρεις; Τι κρύβει η συνάντηση στα «ορεινά της Μαλεσίνας» στις 18 Φεβρουαρίου που αποκαλύπτει την Κυριακή το «Βήμα».

Έχει όντως ενδιαφέρον η σύναξη στην καλύβα του Γιάννη Πατσόγιαννη, στα βουνά μεταξύ Φθιώτιδας και Βοιωτίας που προγραμματίζεται για τις 18 Φεβρουαρίου, όπως αποκαλύπτει ο Αντώνης Καρακούσης στο «Βήμα» της Κυριακής.

Στην καλύβα αυτή θα συναντηθούν ο Αντώνης Σαμαράς, που είχε την ιδέα και στον οποίο ανήκει η πρωτοβουλία, και ο Κώστας Καραμανλής, ακολουθούμενοι από βουλευτές και κομματικά στελέχη.

Το πολύ ενδιαφέρον και νέο ταυτόχρονα στοιχείο είναι ότι στην παρέα θα βρίσκεται και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος φέρεται επίσης προβληματισμένος από την τροχιά που παίρνει η κυβερνητική πολιτική σε μείζονα θέματα, αλλά και από τον «αποκλεισμό» του από θέσεις ευθύνης αν και όντως ως Επίτροπος είχε μια πολύ καλή θητεία και μάλιστα ως Επίτροπος Μετανάστευσης τον καιρό των μεγάλων μεταναστευτικών κυμάτων προς την Ευρώπη.

Αν στην παρέα των δυο πρώην πρωθυπουργών προστεθεί όντως και ο πρώην Επίτροπος- και παραμείνει στην παρέα και στο μέλλον- ο πόλος που πιέζει για επιστροφή της ΝΔ στις ρίζες της και για απαλλαγή από την νυν ηγεσία της αποτελείται πλέον από τρεις.

Ο 86χρονος Γιάννης Πατσόγιαννης υπήρξε συνδικαλιστής και «καραμανλικός» από την εποχή της ΕΡΕ, αρχές της δεκαετίας του ΄60, ενώ επί υπουργού Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλου είχε τοποθετηθεί διοικητής σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας, θέση που τον κράτησε η κυβέρνηση Καραμανλή και μετά την μετακίνηση Αβραμόπουλου από τον υπουργείο Υγείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα δε με πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» τον Δημήτρη Αβραμόπουλο προσκάλεσε στη συνάντηση ο Αντώνης Σαμαράς, χωρίς- τουλάχιστον αρχικά- γνώση του Κώστα Καραμανλή.

Μένει δε να δούμε αν το ραντεβού θα πραγματοποιηθεί μετά τη διαρροή του γεγονότος τόσο νωρίς και υπάρχει χρόνος για πιέσεις εκ μέρους του Μαξίμου.