Είχε μαθητές της τον ηθοποιό Ρόμπιν Γουίλιαμς και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, Στιβ Μπάλνερ.

Μια 90χρονη καθηγήτρια Αγγλικών στο Μίσιγκαν κατέρριψε Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για την 67χρονη καριέρα της στην τάξη.

Η Μπέβερλι Χάνετ-Πράις, η οποία διδάσκει Αγγλικά στο σχολείο Detroit Country Day στο Μπέβερλι Χιλς, έλαβε το πιστοποιητικό Γκίνες για τη μακροβιότερη καριέρα ως καθηγήτρια ξένων γλωσσών (γυναίκα) σε εκδήλωση - έκπληξη που διοργανώθηκε προς τιμήν της την περασμένη εβδομάδα.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών στην τελετή ήταν ο Κόρτνεϊ Β. Βανς πρώην μαθητής της που αργότερα έγινε ηθοποιός βραβευμένος με Tony και Emmy.

«Με δίδαξε πραγματικά πώς να γράφω και να συνθέτω υπέροχες σκέψεις, και χάρη σε αυτό, έχουμε μείνει σε επαφή», δήλωσε ο Βανς στο WXYZ-TV.

{https://www.facebook.com/theneutral.pk/posts/pfbid0TD9tapfwYLaLajFrrG7rTfRxvj1tigN52bu3HGs5xGdm1vPQEhm9u8TVhrnG15EHl}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Χάνετ-Πράις, η οποία άρχισε να διδάσκει το 1958, είχε μαθητές της τον ηθοποιό Ρόμπιν Γουίλιαμς και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, Στιβ Μπάλνερ.

«Δεν έχω σχέδια για συνταξιοδότηση. Αγαπώ αυτό το σχολείο. Αγαπώ τη διδασκαλία» δήλωσε η καθηγήτρια στη διάρκεια της τελετής.

Το ρεκόρ της μεγαλύτερης σε διάρκεια καριέρας ως καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας (γυναίκα) είναι 67 χρόνια και 142 ημέρες και επιτεύχθηκε από τη Μπέβερλι Χάνετ Πράις στο Μπέβερλι Χιλς του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ, στις 22 Ιανουαρίου 2026, αναφέρεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού των Ρεκόρ Γκίνες.

Η Μπέβερλι συνεχίζει να διδάσκει με τον ίδιο ενθουσιασμό και ενέργεια που καθόρισαν την αρχή της καριέρας της. Αυτό το ρεκόρ τιμά τη δια βίου δέσμευσή της στους μαθητές της, στις σχολικές κοινότητες και στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού συνολικά, σημειώνεται.