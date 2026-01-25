Η εκπαιδευτικός φίμωσε με χαρτοταινία το παιδί, ενώ ζήτησε από άλλο μαθητή να του δέσει και τα χέρια. Η διευθύντρια καταδικάστηκε σε 24 μήνες φυλάκιση.

Σάλο έχει προκαλέσει ο τρόπος που επέλεξε η διευθύντρια Γυμνασίου των Σερρών για να σωφρονίσει 13χρονο μαθητή, ο οποίος μιλούσε στο μάθημα.

Η εκπαιδευτικός φίμωσε με χαρτοταινία το παιδί, ενώ ζήτησε από άλλο μαθητή να του δέσει και τα χέρια. Η διευθύντρια καταδικάστηκε σε 24 μήνες φυλάκιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς προσπαθούν να απομακρύνουν τη συγκεκριμένη καθηγήτρια από το σχολείο, καθώς υπήρχαν σε βάρος τους πάρα πολλές καταγγελίες.

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση ωστόσο επιβεβαιώνει δύο έγγραφες καταγγελίες, οι οποίες έγιναν πριν τα Χριστούγεννα και από γονείς αλλά και από συναδέλφους της.

Τα παιδιά περιγράφουν στους γονείς τους περιστατικά ακραία, τα οποία μάλιστα είχαν φτάσει και στο παρελθόν στο Δήμο, εκεί όπου ο δήμαρχος είχε συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη.

Καταδικάστηκε σε 24 μήνες χωρίς αναστολή

Η διευθύντρια του γυμνασίου Νέου Σουλίου Σερρών καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών για την πράξη της να φιμώσει μαθητή της μέσα στην τάξη με χαρτοταινία γιατί μιλούσε την ώρα του μαθήματος.

«Προσπαθούσα να είναι τα μαθήματα συμμετοχικά, διαδραστικά, να είναι ενδιαφέροντα, σαν ένα παιχνίδι. Είπα στην αδερφή του, ότι εν είδει αστεϊσμού, θα κλείσω το στόμα του. Βγήκα έξω για λίγο και, όταν επέστρεψα, τον βρήκα με τα χέρια του δεμένα», δήλωσε η κατηγορούμενη εκπαιδευτικός.

«Νιώθω δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου. Το μόνο που θέλω, είναι να ακούτε τα παιδιά σας», τόνισε η μητέρα του 13χρονου, Μάρθα Αβοκάτου.

Το χρονικό

Η 44χρονη μητέρα επέστρεφε την Παρασκευή με τα δίδυμα παιδιά της από το φροντιστήριο όταν αυτά της ζήτησαν να μείνει ψύχραιμη και τα στοματά άνοιξαν.

«Μου είπε η κόρη μου ότι η διευθύντρια του σχολείου έκλεισε με χαρτοταινια το στόμα του Κωνσταντίνου του αδερφού της και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια. Το παιδί έμεινε έτσι όλη τη διάρκεια του μαθήματος, αγχωμένος, τρομοκρατημένος και τον βγήκε στη συνέχεια η φιλόλογος και του έλυσε τα χέρια», σημείωσε η μητέρα.

Στην απολογία της η καθηγήτρια είπε ότι ήταν ένα συμβολικό αστείο και ότι δεν περίμενε να πάρει τέτοια έκταση το γεγονός. Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τη μητέρα του 13χρονου, επανήλθε την επόμενη ημέρα.

«Την επόμενη μέρα αυτό που είπε στο παιδί ήταν έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά», σημείωσε η μητέρα.

Σύμφωνα πάντως με τον δικηγόρο της διευθύντριας, Κώστα Δεμέλη, το θέμα κακώς πήρε διαστάσεις. «Πιστευτώ ότι δεν έπρεπε να δοθεί τόση δημοσιότητα άμα ήμασταν σε άλλη πόλη μεγάλη δεν θα ασχολούμασταν με κάμερες και τα λοιπά», δήλωσε.

Καταγγελίες για «προβληματικές συμπεριφορές»

Με ψυχραιμία αντιμετωπίζει ο 13χρονος και η αδερφή του την κατάσταση, ενώ ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων φέρεται να έχει κάνει καταγγείλει την 60χρονη διευθύντρια για «προβληματική συμπεριφορά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών είχε διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την καθηγήτρια, μετά από έγγραφες καταγγελίες πριν από τα Χριστούγεννα και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και των καθηγητών για την προβληματική συμπεριφορά της.

Διατάχθηκε άμεσα από το υπουργείο Παιδείας Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

«Στο υπουργείο Παιδείας, η υπουργός Παιδείας, όλοι εμείς είμαστε αμείλικτοι σε οποιαδήποτε συμπεριφορά εκπαιδευτικών σπιλώνει και δημιουργεί πρόβλημα στην κοινωνία, στα παιδιά μας», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδόμαρκάκης.

Η ποινή είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα και η διευθύντρια του γυμνασίου έχει δικαίωμα έφεσης.