Ο θάνατος της καθηγήτριας που υπέστη εγκεφαλικό έφερε καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό – Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων, ανακοινώσεις και από εκπαιδευτικούς φορείς.

Συγκλονισμένη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα για τον θάνατο της καθηγήτριας Αγγλικών του 3ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης έπειτα από εγκεφαλικό που υπέστη. Η είδηση της απώλειας συνοδεύτηκε από καταγγελίες από το στενό της περιβάλλον, σύμφωνα με τις οποίες η καθηγήτρια αντιμετώπιζε περιστατικά ψυχολογικής πίεσης και bullying στο σχολείο. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν παραπέμφθηκε σε επιτροπή, κατηγορούμενη για αδυναμία να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα, γεγονός που την είχε στεναχωρήσει βαθιά και όπως τονίζουν οι συγγενείς της την φόρτισε σε τέτοιο βαθμό που έφτασε να υποστεί εγκεφαλικό και να καταλήξει μετά από λίγες μέρες στην ΜΕΘ.

Η 57χρονη εκπαιδευτικός νοσηλευόταν από την Κυριακή 1 Μαρτίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, χωρίς δυστυχώς να καταφέρει να ξεπεράσει το σοβαρό περιστατικό. Η Σοφία Χρηστίδου ξεχώριζε για την πολυετή της προσφορά στην εκπαίδευση, έχοντας ολοκληρώσει μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές, ενώ μιλούσε επτά ξένες γλώσσες. Ήταν επίσης εκδότρια βιβλίων, μεταφράστρια και διερμηνέας, αφήνοντας σημαντικό έργο πίσω της.

«Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ευθύνονται για τον θάνατό της» λέει ο σύντροφος της εκπαιδευτικού

«Σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας. Η οικογένειά της και εγώ είμαστε αποφασισμένοι και θα κινηθούμε νομικά εναντίον των υπευθύνων του θανάτου της αγαπημένης μας Σοφίας», είπε ο σύντροφος της καθηγήτριας και συμπλήρωσε: «Η Σοφία ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, με ήθος, αρχές και με πολύ όμορφη ψυχούλα. Από μία καταπληκτική, με ήθος, αρχές οικογένεια. Ο πατέρας της είναι συνταξιούχος, ήταν αρχιτέκτων. Μιλάμε για μία οικογένεια με αρχές και με σεβασμό». «Πρώτα οφείλουμε να κινήσουμε κάποιες νομικές διαδικασίες. Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ήταν υπεύθυνοι»

Τι απαντούν οι γονείς των μαθητών στις καταγγελίες για bullying στην άτυχη καθηγήτρια

Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση και ο Σύλλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου διαψεύδοντας ότι τα παιδιά ασκούσαν bullying στην καθηγήτρια και παράλληλα διαμηνύει ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά όσων διαδίδουν τέτοιες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν τους μαθητές. «Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στο δημόσιο λόγο. Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών. Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους για την προστασία των μαθητών, των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδείς, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι εκπαιδευτικοί ζητάνε προστασία στο έργο τους και έμπρακτη στήριξη από το ΥΠΑΙΘΑ

Από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε η είδηση του θανάτου της συνάδελφοι εκπαιδευτικοί μιλούν ανοιχτά για τις συνθήκες και τις αντιξοότητες που βίωνε στο σχολικό πλαίσιο η άτυχη καθηγήτρια υπογραμμίζοντας ότι το γεγονός δεν μπορεί να θεωρηθεί «μεμονωμένο». Όπως καταγγέλλεται η συνάδελφός τους βίωσε με τον χειρότερο τρόπο την πίεση και το κλίμα φόβου που επικρατεί πολλές φορές στις τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η παιδαγωγική τους αποστολή απαξιώνεται από κυβερνητικές πολιτικές και ζητούν άμεση παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων σε όλα τα σχολεία, καθώς και οργανωμένη υποστήριξη για να μπορούν να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τα προβλήματα των μαθητών. Η ευθύνη για την κατάσταση αυτή βαραίνει το Υπουργείο Παιδείας τονίζουν και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, που ενώ γνωρίζουν την πραγματικότητα την αγνοούν, προωθώντας πολιτικές καταστολής και εμπορευματοποίησης του δημόσιου σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης και προετοιμάζουν κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι «δεν είμαστε αναλώσιμοι» και ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για ένα δημόσιο σχολείο που να μορφώνει ουσιαστικά τα παιδιά και να στηρίζει τους καθηγητές.

«Να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα για την υπεράσπιση της εργασιακής και παιδαγωγικής υπόστασης των εκπαιδευτικών»

Χαρακτηριστική η ανακοίνωση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών που σημειώνει ότι «η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας έχουν αφήσει τους εκπαιδευτικούς χωρίς ουσιαστική στήριξη απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις και πιέσεις της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας. Η αναζήτηση ευθυνών ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου, στον σύλλογο διδασκόντων ή στους γονείς συσκοτίζει το μεγάλο πρόβλημα: την εργασιακή, παιδαγωγική και ανθρώπινη απαξίωση των εκπαιδευτικών από την αντιεκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη, προσπαθώντας καθημερινά να κάνουν τη δουλειά τους, να κρατήσουν όρθιο το σχολείο και να σταθούν και οι ίδιοι όρθιοι.

Η πραγματικότητα στα σχολεία είναι αποκαλυπτική: πολυπληθή τμήματα, μετακινήσεις σε 4 και 5 σχολεία, υποχρεωτικές υπςρωρίες, εντατικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ελλιπής στήριξη των σχολικών μονάδων με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και ένα διαρκώς αυξανόμενο βάρος ευθυνών στους εκπαιδευτικούς. Την ίδια στιγμή, μέσα στο σχολείο αντανακλώνται οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους, η εξάντληση από το άγχος των εξετάσεων και των φροντιστηρίων, που θα γιγαντωθούν ακόμη περισσότερο αν εφαρμοστεί το λεγόμενο «εθνικό απολυτήριο», κάνοντας το σχολείο ακόμη πιο πιεστικό και αποκρουστικό για τα παιδιά. Όλη αυτή η κατάσταση δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει οργή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλούμαστε ως εκπαιδευτικοί να επιτελέσουμε τον παιδαγωγικό μας ρόλο. Έναν ρόλο που διαρκώς απαξιώνεται, πρώτα και κύρια από την ίδια την κυβερνητική πολιτική: με τις απειλές απέναντι στον κλάδο μας μέσω του νέου πειθαρχικού, με τις χιλιάδες διώξεις συναδέλφων επειδή αγωνίζονται ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, με την οικονομική απαξίωση των εκπαιδευτικών και με τη διαρκή εντατικοποίηση της εργασίας μας.

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός χρειάζεται ουσιαστική στήριξη στην πράξη. Είναι αναγκαία η σταθερή παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων στα σχολεία, καθώς και η δημιουργία ενός οργανωμένου υποστηρικτικού δικτύου για τους εκπαιδευτικούς σε κάθε σχολική μονάδα. Μόνο έτσι μπορεί να ενισχυθεί πραγματικά ο παιδαγωγικός και υποστηρικτικός μας ρόλος, ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε έγκαιρα τα προβλήματα των μαθητών και να παρεμβαίνουμε ουσιαστικά προς όφελός τους.

Η ευθύνη για τα προβλήματα που οξύνονται μέσα στα σχολεία βαραίνει το Υπουργείο Παιδείας και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, που γνωρίζουν πολύ καλά την πραγματική κατάσταση των σχολείων, αλλά συνειδητά την αγνοούν. Την ίδια στιγμή προωθούν απροκάλυπτα την πολιτική των διώξεων και της καταστολής απέναντι στους εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας παράλληλα την πορεία εμπορευματοποίησης και υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου. Φυσικά, δεν αρκεί μόνο η διερεύνηση των γεγονότων στη Θεσσαλονίκη, αν και αυτό είναι αναγκαίο και πρέπει να γίνει. Το πιο σημαντικό είναι να παρθούν άμεσα μέτρα για την ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών και να ανατραπούν οι άθλιες πολιτικές που απαξιώνουν το έργο και την αξιοπρέπειά μας. Απαιτούνται μέτρα τώρα, με βάση τις διεκδικήσεις του κλάδου, για την πραγματική στήριξη και προστασία των εκπαιδευτικών. Δεν θα είναι αύριο αργά, είναι ήδη αργά.

Καλούμε τα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να αναλάβουν εδώ και τώρα αγωνιστικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση της εργασιακής και παιδαγωγικής υπόστασης των εκπαιδευτικών, προχωρώντας στην προκήρυξη πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης μέσα στον Μάρτη. Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε αναλώσιμοι και το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργεί πάνω στην εξάντληση των ανθρώπων του. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο σχολείο που να μορφώνει ουσιαστικά τα παιδιά και να στηρίζει πραγματικά τους εκπαιδευτικούς που το κρατούν όρθιο καθημερινά.»

Η ανακοίνωση Γ΄ΕΛΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Με θλίψη και ψυχική συντριβή πληροφορηθήκαμε τον πρόωρο και αδόκητο θάνατο της συναδέλφου Σοφίας Χρηστίδου, ΠΕ06, που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, απόρροια εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη πριν μία εβδομάδα. Ο θάνατος και οι συνθήκες θανάτου της εν ενεργεία εκπαιδευτικού συντάραξαν την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία και δημιούργησαν έντονο προβληματισμό για το ασφυκτικό κλίμα που βιώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σημερινό σχολείο. Το Δ.Σ. συνεκτιμώντας όλες τις διαστάσεις του θέματος θα προβεί έγκαιρα σε αναλυτική ανακοίνωση. Εκφράζοντας τα συναισθήματα και τις αγωνίες των συναδέλφων και συναδελφισσών απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και συναδέλφους της στα σχολεία που υπηρετούσε.