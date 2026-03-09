Η είδηση του θανάτου της καθηγητήτριας Αγγλικών του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης έχει συγκλονίσει την εκπαιδευτική κοινότητα, τι καταγγέλλουν οι συνάδελφοί της.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης για τον αδόκητο θάνατο της εκπαιδευτικού Αγγλικών Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί του Σαββάτου (7/3). Η εκπαιδευτικός νοσηλευόταν από την Κυριακή 1 Μαρτίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, χωρίς τελικά να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλάμβανε πολυάριθμες δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στον χώρο της μετάφρασης, της ορολογίας και της γλωσσολογίας.

Σύμφωνα με αναρτήσεις φίλων και συναδέλων της στα social media, η εκπαιδευτικός δεχόταν bullying στο σχολείο και είχε στεναχωρηθεί πολύ, καθώς την είχαν παραπέμψει να πάει σε υγειονομική επιτροπή, μετά από κατηγορία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα.

Είχε σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατείχε τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ενώ ήταν διδάκτωρ Μεταφρασιολογίας του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της πορείας της δίδαξε σε αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Επιπλέον είχε διατελέσει διευθύντρια στο ΕΠΑΛ Μουδανιών, ενώ δραστηριοποιήθηκε και στον χώρο της συγγραφής, της μετάφρασης και της διερμηνείας.

Αναφορές για έντονη πίεση στο επαγγελματικό περιβάλλον με επίκεντρο την τάξη της

Ειδικότερα, όπως ανέφεραν φίλοι και συνάδελφοι της εκπαιδευτικού, η Σοφία Χρηστίδου φέρεται να είχε βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις εκφοβισμού και επαγγελματικής απαξίωσης με αφετηρία τα όσα συνέβαιναν μέσα στην τάξη της. Η εκπαιδευτική κοινότητα δηλώνει συγκλονισμένη από την τραγική κατάληξη που είχε η συνάδελφός τους τονίζοντας ότι αυτή είναι η απόδειξη ότι το ζήτημα της προστασίας και της στήριξης των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αλλά συχνά παραμελημένα θέματα της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Όπως σημειώνουν βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της παιδαγωγικής διαδικασίας και καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο τη μετάδοση γνώσεων, αλλά και σύνθετες κοινωνικές και ψυχολογικές καταστάσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Όταν όμως αντιμετωπίζουν φαινόμενα πίεσης, εκφοβισμού ή απαξίωσης κανείς δεν δίνει την δέουσα σημασία. Κράτος και αρμόδιοι θεσμοί αδυνατούν να αντιληφθούν την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού πλαισίου για τον εκπαιδευτικό.

Τι ισχυρίζονται οι γονείς

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση, διαψεύδοντας ότι τα παιδιά ασκούσαν bullying στην καθηγήτρια και σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά όσων διαδίδουν τέτοιες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν τους μαθητές. Όπως σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους οι γονείς του σχολείου: «Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ, οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρατηρείται η δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών.

Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο. Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών. Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους για την προστασία των μαθητών ,των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδής, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές».

Το «αντίο» των συναδέλφων της

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Σοφίας Χρηστίδου εκφράζει ο Σύλλογος Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΣΥΚΑΓΕ). Σύμφωνα με τον Σύλλογο η εκπαιδευτικός έφυγε από τη ζωή έπειτα από μια περίοδο έντονης πίεσης και βαθιάς στεναχώριας που αναδεικνύει, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, τις έντονες πιέσεις και τις δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολικό περιβάλλον.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΣΥΚΑΓΕ

Η απώλεια της εκπαιδευτικού Δρ. Σοφίας Χρηστίδου συγκλονίζει την εκπαιδευτική κοινότητα. Ο Σύλλογος Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της συναδέλφου εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή ύστερα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, έπειτα από μια περίοδο έντονης πίεσης και βαθιάς στεναχώριας. Με σεβασμό στη μνήμη της, το γεγονός αυτό συγκλονίζει την εκπαιδευτική κοινότητα και αναδεικνύει, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, τις έντονες πιέσεις και τις δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη από θεσμική θωράκιση, ουσιαστική στήριξη και σεβασμό στο έργο τους.

Η διοίκηση της εκπαίδευσης οφείλει να διασφαλίζει συνθήκες εμπιστοσύνης και προστασίας για τους εκπαιδευτικούς και όχι πρακτικές ή στάσεις που εντείνουν την πίεση και την απαξίωση του έργου τους. Με την ελπίδα ότι η απώλεια της συναδέλφου δεν θα περάσει ως ένα ακόμη περιστατικό, αλλά θα αποτελέσει αφορμή ουσιαστικού προβληματισμού και ανάληψης ευθύνης, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις.Ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Β Ένωση Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης - «Η σιωπή του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στη βία κατά των εκπαιδευτικών είναι συνενοχή»

Ο θάνατος της συναδέλφου εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, μιας επιστήμονα με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και σημαντική προσφορά στη δημόσια εκπαίδευση, συγκλονίζει την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν πρόκειται όμως μόνο για μια τραγική απώλεια. Είναι ένα γεγονός που αποκαλύπτει, με τον πιο σκληρό τρόπο μια σκοτεινή πραγματικότητα, που το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει εδώ και χρόνια να αγνοεί: την αυξανόμενη βία και την ψυχολογική εξόντωση, το κλίμα πίεσης, απαξίωσης και βίας που βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί μέσα στα σχολεία. Η βία και η απαξίωση απέναντι στους εκπαιδευτικούς αυξάνονται συνεχώς. Λεκτικές επιθέσεις, εκφοβισμός, απειλές και οργανωμένη αμφισβήτηση του ρόλου τους, απειλές από γονείς, δημόσιες στοχοποιήσεις. Ένα κλίμα συνεχούς πίεσης που φθείρει καθημερινά ανθρώπους που προσπαθούν να κρατήσουν όρθια τη δημόσια εκπαίδευση. Και όταν ζητούν στήριξη από την Πολιτεία, βρίσκουν απέναντί τους έναν μηχανισμό που συχνά σιωπά ή –ακόμη χειρότερα– μετακυλίει τις ευθύνες στους ίδιους.

Το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει να μιλά για «μεταρρυθμίσεις», «καινοτομίες» και «αξιολογήσεις», την ώρα που οι εκπαιδευτικοί παραμένουν ουσιαστικά απροστάτευτοι απέναντι στη βία. Δεν μπορεί το κράτος να απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να κρατούν όρθιο το δημόσιο σχολείο, ενώ τους αφήνει μόνους απέναντι σε φαινόμενα εκφοβισμού, κοινωνικής πίεσης και διοικητικής αδιαφορίας.

Αντί να θωρακίσει το σχολείο, επιλέγει να φορτώνει στους εκπαιδευτικούς ολοένα και περισσότερες ευθύνες, ελέγχους και πιέσεις. Αντί να προστατεύει τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στις τάξεις, επιλέγει την επικοινωνιακή διαχείριση και τις εξαγγελίες. Η αλήθεια είναι απλή και σκληρή: Οι εκπαιδευτικοί έχουν αφεθεί μόνοι τους. Μόνοι απέναντι σε φαινόμενα βίας. Μόνοι απέναντι σε πιέσεις και καταγγελίες. Μόνοι απέναντι σε ένα σχολείο που καλείται να διαχειριστεί τεράστια κοινωνικά προβλήματα χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη. Η κατάσταση αυτή δεν είναι απλώς αδιαφορία. Είναι πολιτική επιλογή. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του. Τώρα.

Η Β΄ ΕΛΤΕΕ Θεσσαλονίκης προειδοποιεί: Το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει με εκπαιδευτικούς εξουθενωμένους, απαξιωμένους και απροστάτευτους. Απαιτούμε άμεσα: Θεσμική και νομική προστασία των εκπαιδευτικών από περιστατικά βίας. Άμεση διοικητική και νομική στήριξη σε κάθε εκπαιδευτικό που δέχεται επιθέσεις ή στοχοποίηση. Μόνιμη παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε όλα τα σχολεία. Πραγματικό πλαίσιο αντιμετώπισης της σχολικής βίας και αποκατάστασης του παιδαγωγικού κύρους του εκπαιδευτικού. Η μνήμη της συναδέλφου μας δεν μπορεί να τιμηθεί με λόγια συμπάθειας και σιωπή.Εκπαίδευση Αν η Πολιτεία συνεχίσει να αγνοεί το πρόβλημα, θα είναι συνυπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει μέσα στα σχολεία. Πόσοι ακόμη εκπαιδευτικοί πρέπει να λυγίσουν για να «δει» το Υπουργείο τη βία στα σχολεία; Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με εξουθενωμένους και φοβισμένους εκπαιδευτικούς. Οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της. Η κοινωνία οφείλει να δει την αλήθεια. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα συνεχίσουν να σιωπούν.