Στις 13:00 είναι προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου με σκοπό να κατατεθεί ψήφισμα στον πρωθυπουργό.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κήρυξε Πανελλαδική στάση εργασίας την Τρίτη 17 Μαρτίου από 13:00 έως 15:00, για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς όλων των υπηρεσιών, όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, προκειμένου να τιμήσουν αγωνιστικά την Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνικής Εργασίας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η 17η Μαρτίου που έχει αναγορευθεί σε Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνικής Εργασίας «έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Δράσης για την προβολή του σημαντικού ρόλου των Κοινωνικών Λειτουργών και της Κοινωνικής Εργασίας στην προάσπιση των αρχών της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ισότητας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.».

Η κήρυξη της στάση εργασίας γίνεται ώστε οι κοινωνικοί λειτουργοί να συμμετέχουν στις κατά τόπους συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν από Τμήματα του ΣΚΛΕ ανά την Ελλάδα και στην Αθήνα στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 έξω από το Μέγαρο Μαξίμου με σκοπό να κατατεθεί ψήφισμα με τα δίκαια αιτήματα των Κοινωνικών Λειτουργών στον πρωθυπουργό.