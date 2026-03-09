Καυστικό σχόλιο Μεϊμάρογλου για την ένταξη Πελεγρίνη στη λίστα διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.

Ένα από τα ονόματα που ανακοινώθηκαν σήμερα για την Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ είναι και αυτό του Θεοδόση Πελεγρίνη, πρώην Πρύτανη και εξωκοινοβουλευτικού υφυπουργού Παιδείας επί πρωθυπουργίας ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανάρτησή του ο Γιάννης Μεϊμάρογλου «αδειάζει» την συμμετοχή Πελεγρίνη κατηγορώντας τον ότι δεν «έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ» λόγω των όσων έχει πει και πράξει κατά το παρελθόν. Ειδικότερα όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην υφ. Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υποστηρικτής του περιφερειάρχη Πατούλη και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ που δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία δεν έχει καμιά θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στη σημερινή ανακοίνωση της συμπλήρωσης της Επιτροπής ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής συμπεριλαμβάνεται και το όνομα Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας»

Η ανάρτηση Μειμάρογλου

{https://www.facebook.com/yannis.meimaroglou/posts/pfbid02LRU459uB5ZwTWGczfg1Dkmy8L2NNjBrAWdaQRuxSfwUhreentZDignsxCgANLsNHl}