«Η κυβέρνηση τι θα κάνει; Θα βάλει το χέρι στην τσέπη;» αναρωτήθηκε.

Στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» με τους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Με αφορμή, αρχικά, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ο κ. Τσουκαλάς, αφού ευχήθηκε, επισήμανε ότι «ενώ, πράγματι, έχουν γίνει πολλά βήματα μπροστά, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος – ιδίως στο κομμάτι της εργασίας και των αμοιβών. Το εργατικό δίκαιο και πολλά ακόμη είναι μέτρα που έχει φέρει και έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε απόσταση να διανύσουμε ακόμη βέβαια».

«Πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για πολλά ενδεχόμενα. Οι συνέπειες και στον τουρισμό και στην κρουαζιέρα και στην ακρίβεια και στο κόστος μπορούν να είναι πάρα πολύ μεγάλες και είμαστε μια χώρα η οποία έχει ήδη πάρα πολύ ακριβή ενέργεια και μια χώρα στην οποία περίπου οι δύο στους δέκα καταναλώνουν το 50% της ζήτησης» σχολίασε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής παρατηρώντας τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή να είναι ορατές.

Μάλιστα, για τον τομέα της ενέργειας και του ράλι των τιμών, ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι «πριν μία μόλις εβδομάδα υπήρξε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για το ενεργειακό και αν, πρώτον, η κυβέρνηση έκανε χρήση του πακέτου μετοχών που έχει στη ΔΕΗ για να συγκρατήσει τις τιμές. Δεν το έχει κάνει. Οι τιμές έχουν απογειωθεί. Δεύτερον, αν έκανε κάτι η κυβέρνηση για να διαμορφώσει όρους σύνδεσης ώστε να έχουμε καλύτερη αποθήκευση, να μην έχουμε απόρριψη πράσινης ενέργειας και να μην έχουμε τόσο ακριβή ενέργεια. Ούτε γι’ αυτό έκανε κάτι. Τρίτον, ο Πρωθυπουργός κλήθηκε να εξηγήσει για τους λόγους που έχει αποκλείσει από τον ενεργειακό και ηλεκτρικό χώρο τους αγρότες και την αυτοδιοίκηση».

«Η κυβέρνηση βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας εδώ και επτά χρόνια και έχει αποτύχει παταγωδώς να την επαναφέρει στην κανονικότητα» σημείωσε με έμφαση και πρόσθεσε: «Εμείς θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Η κυβέρνηση τι θα κάνει; Θα βάλει το χέρι στην τσέπη;».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgx78hglnozd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ερωτηθείς για τη θέση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εμπλοκή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επέμβαση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «εμείς έχουμε πει ότι η χώρα δεν πρέπει να έχει καμία εμπλοκή στον πόλεμο και να μη γίνει χρήση των βάσεων μας. Ό,τι λένε, δηλαδή, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και αυτό υποστηρίζει και ο Ισπανός Πρωθυπουργός». Ενώ απαντώντας στα βέλη του κ. Πέτσα – που βρισκόταν στο πάνελ – σχετικά με σύμπνοια του ΠΑΣΟΚ με τον κ. Σάντσεθ που συνεργάζεται με την Τουρκία σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας, ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι «αν ένα πολιτικό πρόσωπο έχει βάλει στην Ευρώπη το θέμα του να μην πωλούνται όπλα στην Τουρκία είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε ποτέ τέτοιο ζήτημα. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Κύπριο Σάντσεζ αλλά δεν είδα να του θέτει κάποιο ζήτημα. Επίσης υπάρχουν και άλλες χώρες της ΕΕ που πωλούν όπλα στην Τουρκία . Μην μπλέκουμε το ζήτημα αυτό με το ζήτημα της θέσης για τον πόλεμο στο Ιράν και το ζήτημα της στήριξης του Κυπριακού Ελληνισμού ».

Τέλος, για το ζήτημα της Κύπρου, ο Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι ως ΠΑΣΟΚ «ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι έπρεπε να πάμε ενώ η κυβέρνηση είναι η παράταξη που έλεγε ότι “η Κύπρος κείται μακράν”. Η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΠΑΣΟΚ και έτσι μπορούμε σήμερα να επικαλούμαστε το ενιαίο αμυντικό δόγμα και να υπάρχει συνδρομή άλλων χωρών στην περιοχή. Προφανώς η επέμβαση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν δεν έχει νομιμοποιητική βάση», κατέληξε.