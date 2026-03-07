Την Τετάρτη η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είναι φυσικό, το θέμα του πολέμου στην Μέση Ανατολή κυριαρχούσε και στους διαδρόμους των Βρυξελλών. Πάρα ταύτα ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης ήξερε πως η απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για τις υποκλοπές έχει πολλές ουρές και δεν θα έπρεπε να χαθεί λόγω της βαριάς (πολεμικής) επικαιρότητας.

Κάνοντας το κατάλληλο lobbying στους ευρωβουλευτές, πέτυχε την Τετάρτη που μας έρχεται να γίνει συζήτηση στο ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και τη χρήση του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Βεβαίως, αυτοί που αντέδρασαν αλλά δεν τους «βγήκε» ήταν οι ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και εν προκειμένω της ΝΔ.

Κάπως έτσι, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση που θα γίνει την Τετάρτη στο Ευρωκοινοβούλιο, πολύ περισσότερο για ένα θέμα που αγγίζει τον πυρήνα των αξιών της ΕΕ και για το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι βαθύτατα εκτεθειμένη.

Κατά τα λοιπά, οι πιο μυημένοι στο θέμα των υποκλοπών, περιμένουν και τη στάση που θα έχει στο θέμα ο έτερος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος κατά το παρελθόν δεν είχε δείξει ιδιαίτερη ζέση για την ανάδειξη του σκανδάλου των παρακολουθήσεων.

