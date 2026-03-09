Κορυφαία στελέχη κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη διαγκωνίζονται ήδη για μια θέση στη Βουλή- Φαβορί και αουτσάιντερ.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια οι μάχες των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ στην παλιά Β' Αθηνών, που έχει σπάσει σε τρεις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Ο λόγος για τον Νότιο Τομέα, τον Βόρειο Τομέα και τον Δυτικό Τομέα, που το ΠΑΣΟΚ έχει σήμερα από έναν βουλευτή σε κάθε περιφέρεια. Ο ανομολόγητος στόχος είναι ο διπλασιασμός των εδρών, που με τα σημερινά δεδομένα είναι πιο πιθανός στον Νότιο Τομέα και πολύ λιγότερο πιθανός στα Βόρεια και τα Δυτικά.

Παρά ταύτα, θα υπάρξει συγκέντρωση σημαντικών υποψηφίων, με πιο ηχηρή την ένταξη της Άννας Διαμαντοπούλου στον Νότιο Τομέα, εκεί όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα από τα πιο δημοφιλή στελέχη του κόμματος, τον Παύλο Χρηστίδη. Υποψηφιότητα με ξεχωριστό συμβολισμό για το ΠΑΣΟΚ είναι και αυτή του Χρήστου Κακλαμάνη, γιού του πρώην προέδρου της Βουλής Απόστολου. Το ενδιαφέρον είναι πως και τα τρία κορυφαία στελέχη είναι πολύ κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη και θα βρεθούν στο ίδιο μπλοκ στο επικείμενο συνέδριο, με την κυρία Διαμαντοπούλου προφανώς να έχει ξεχωριστό ειδικό βάρος. Την ίδια στιγμή, η οριστικοποίηση της απόφασης του Λευτέρη Καρχιμάκη να είναι υποψήφιος στα Δυτικά, ανοίγει το δρόμο για μια ιδιαίτερα σκληρή αντιπαράθεση με την Νάντια Γιαννακοπούλου. Ο Καρχιμάκης είναι στο στενό πυρήνα του περιβάλλοντος Ανδρουλάκη, ενώ η Γιαννακοπούλου ήταν από τους βουλευτές που έσυραν πρώτοι το χορό της αμφισβήτησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ το βράδυ των ευρωεκλογών. Από την άλλη, μόνο απαρατήρητο δεν περνάει το γεγονός ότι η κυρία Γιαννακοπούλου το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται αρκούντως κομματική ως και προεδρική. Όπως και να έχει, δεδομένου ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες για δυο έδρες, αναμένεται ο ανταγωνισμός των δυο να χτυπήσει κόκκινο.

Το new entry στον Βόρειο Τομέα είναι ο Δημήτρης Μάντζος, εν γνώσει του, όπως λένε οι πληροφορίες, ότι δεν πάει για την πρωτιά, καθώς η Μιλένα Αποστολάκη είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Ο κ. Μάντζος ευελπιστεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανεβάσει τα ποσοστό του στην εν λόγω περιφέρεια κατά τουλάχιστον τρεις ποσοστιαίες μονάδες για να έχει πιθανότητες να βγει και δεύτερη έδρα.

Τι συζητείται για τη διεύρυνση

Σε αυτή την ατμόσφαιρα, σήμερα αναμένονται νέες ανακοινώσεις από τον επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη. Δεν υπάρχουν ηχηρά ονόματα από το χώρο της πολιτικής, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μεσαία κομματικά στελέχη, για αυτό και δεν θα γίνει κάποια συνέντευξη τύπου, απλώς θα ανακοινωθούν με δελτίο τύπου τα ονόματα. Κατά τις ίδιες πηγές, πιο ηχηρά είναι τα ονόματα από τον καλλιτεχνικό χώρο, δεδομένου ότι στον κατάλογο θα συμπεριλαμβάνονται, εκτός απροόπτου, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Βαγγέλης Κορακάκης, αμφότεροι πολύ δημοφιλείς λαϊκοί καλλιτέχνες. Από το χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας θα ανακοινωθούν οι καθηγητές Πάρις Τσάρτας (σ.σ: πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ΔΗΜΑΡ) και Νιόβη Παυλίδου. Σε ότι αφορά τους εν ενεργεία βουλευτές και ευρωβουλευτές που αναμένεται να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ, οι χειρισμοί γίνονται αποκλειστικά από τον κ. Ανδρουλάκη. Έως τώρα δεν είναι σαφές αν οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν πριν ή μετά το συνέδριο. Πρόκειται κυρίως για τις περιπτώσεις της Νίνας Κασιμάτη, του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Νικόλα Φαραντούρη.