Πάσχα, η ιδανική περίοδος στην «καρδιά» της άνοιξης, για αποδράσεις σε προορισμούς μοναδικής ομορφιάς.

Το Πάσχα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας και ταυτόχρονα μία περίοδο που πολλοί επιλέγουν για μικρές αποδράσεις εντός και εκτός συνόρων. Οι ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, οι αργίες που ακολουθούν και οι καλές καιρικές συνθήκες δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για εκδρομές σε γοητευτικούς προορισμούς.

Το 2026 το Ορθόδοξο Πάσχα «πέφτει» την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Μεγάλη Παρασκευή στις Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 του μηνός. Πρακτικά, αυτό συνεπάγεται με το ότι δημιουργείται το ιδανικό τετραήμερο για ταξίδι στο εξωτερικό, για ξεκούραση και εξερεύνηση νέων ευρωπαϊκών προορισμών.

Η Ευρώπη διαθέτει όμορφες πόλεις που μπορούν να προσφέρουν τις ιδανικές εμπειρίες σε λογικές τιμές και χωρίς μεγάλο οικονομικό προϋπολογισμό.

Οι καταλληλότερες επιλογές για ταξίδια το Πάσχα 2026

Μάλτα:

Πρόκειται για έναν από τους πιο ενδιαφέροντες προορισμούς της άνοιξης στην Μεσόγειο. Ουσιαστικά, θεωρείται ένα μικρό νησιωτικό κράτος που συνδυάζει πλούσια ιστορία, επιβλητική αρχιτεκτονική και μοναδικά φυσικά τοπία. Ο καιρός της άνοιξης την αναδεικνύει και συμβάλλει στην άνετη εξερεύνηση στο κέντρο των πόλεων.

Η Βαλέτα, η πρωτεύουσα της Μάλτας, έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και μπορεί να εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη. Τα ιστορικά φρούρια, τα πολύχρωμα σπίτια, οι γραφικές πλατείες και οι καθεδρικοί ναοί αποτελούν σημεία αναφοράς ενώ η πανοραμική θέα από το λιμάνι «καλύπτει» ακόμη και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη.

Η μεσαιωνική πόλη της Μντίντα, γνωστή και ως «σιωπηλή πόλη», είναι ιδιαίτερα γνωστή παγκοσμίως και φιλοξενεί το Μπλου Λαγκούν με τα εντυπωσιακά τιρκουάζ νερά.

Παράλληλα, η Μάλτα θεωρείται ένας από τους πιο οικονομικού ευρωπαϊκούς προορισμούς. Σύμφωνα με ενδεικτικές τιμές από βραχυχρόνιες πλατφόρμες μίσθωσης, καταλύματα στο κέντρο της πρωτεύουσας μπορεί να κοστίζει περίπου 70 έως 110 ευρώ τη βραδιά, ανάλογα με την τοποθεσία και τη διαθεσιμότητα.

Κρακοβία:

Μία από τις πιο ιστορικές και όμορφες πόλεις της Πολωνίας και ένας ιδιαίτερα οικονομικός προορισμός για την άνοιξη. Η κεντρική της πλατεία, Ρίνεκ Γκλόβνι, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μεσαιωνικές πλατείες της Ευρώπης και ξεχωρίζει για την εκκλησία της Παναγιάς με τους δίδυμους πύργους και το ιστορικό κτίριο των υφαντουργών.

Ο ποταμός Βιστούλα διανύει το κέντρο της πόλης ενώ στο πλευρό τους φιλοξενεί το Κάστρο Βάβελ, που περικλείει μέσα του ορισμένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ιστορίας της Πολωνίας.

Σε ό,τι αφορά τη διαμονή, οι τιμές σε βραχυχρόνιες πλατφόρμες μίσθωσης για ένα διαμέρισμα κοντά στο ιστορικό κέντρο κυμαίνονται συνήθως περίπου από 50 έως 90 ευρώ τη βραδιά, κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα οικονομική επιλογή για ένα ταξίδι λίγων ημερών.

Πράγα:

Η Πράγα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας από τους πιο ρομαντικούς και ατμοσφαιρικούς προορισμούς της Ευρώπης. Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της, τα μεσαιωνικά κτήρια και τα γραφικά καλντερίμια, συμπληρώνουν την εικόνα της.

Η λεγόμενη «Παλιά Πόλη», αποτελεί το κέντρο της και είναι γνωστή για το Αστρονομικό Ρολόι, ένα από τα παλαιότερα λειτουργικά αστρονομικά ρολόγια στον κόσμο.

Παράλληλα, η γέφυρα του Καρόλου, που ενώνει την Παλιά Πόλη με τη συνοικία Μάλα Στράνα, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, ενώ το επιβλητικό Κάστρο της Πράγας προσφέρει μοναδική θέα στον ποταμό Μολδάβα και στο ιστορικό κέντρο.

Παρά το γεγονός πως πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς και δημοφιλής προορισμούς παραμένει ακόμη σχετικά προσιτή για σύντομες αποδράσεις και ιδιαίτερα την άνοιξη. Σύμφωνα με ενδεικτικές τιμές από βραχυχρόνιες πλατφόρμες μίσθωσης, ένα διαμέρισμα κοντά στο κέντρο μπορεί να κοστίζει περίπου 80 έως 120 ευρώ τη βραδιά, ανάλογα με την περιοχή και τις παροχές.

Το Πάσχα του 2026 αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για ένα σύντομο ταξίδι στο εξωτερικό. Με τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και το τετραήμερο των αργιών, προορισμοί όπως η Μάλτα, η Κρακοβία και η Πράγα προσφέρουν όμορφες εμπειρίες, πλούσια ιστορία και σχετικά προσιτές επιλογές διαμονής.