Μάρτης – Ο πρώτος μήνας της άνοιξης, η ιδανική εποχή για σύντομες αποδράσεις σε όμορφους προορισμούς.

Ο Μάρτιος, αποτελεί τον πρώτο μήνα της Άνοιξης, και θεωρείται ένας από τους πιο όμορφους και ιδανικούς μήνες του έτους για σύντομες αποδράσεις σε όλη την Ελλάδα. Ο χειμώνας σταδιακά αποχωρεί και δίνει τη σκυτάλη στην εποχή που η φύση ανθίζει, οι θερμοκρασίες αυξάνονται και τα ταξίδια σε όμορφους προορισμούς γίνονται σχεδόν «προτεραιότητα».

Τα Σαββατοκύριακα του Μαρτίου αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για να ανακαλύψει κανείς γραφικά χωριά, παραθαλάσσιες πόλεις και προορισμούς που συνδυάζουν φύση, ιστορία και χαλαρή ατμόσφαιρα. Για πολλούς ταξιδιώτες, ο Μάρτιος είναι η ιδανική περίοδος για μικρές αποδράσεις, καθώς συνδυάζει όμορφο καιρό, λιγότερο τουρισμό και την ευκαιρία να απολαύσει κανείς την αυθεντική πλευρά των ελληνικών προορισμών.

Παράλληλα, οι εκδρομές σε παραθαλασσίους οικισμούς μπορούν να ανανεώσουν την ψυχολογία. Ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχωρίζουν για τα ανοιξιάτικα Σαββατοκύριακα βρίσκονται το Λεωνίδιο, το Γαλαξίδι και το Λουτράκι – τρία μέρη που προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες αλλά «ανθίζουν»

Οι καλύτεροι προορισμοί του Μαρτίου

Λεωνίδιο:

Το Λεωνίδιο, αποτελεί έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς της Πελοποννήσου και είναι η πρωτεύουσα της Τσακωνιάς. Ξεχωρίζει για τη μοναδική του ταυτότητα, τα παραδοσιακά σπίτια και το εντυπωσιακό φαράγγι που το αγκαλιάζει με τους κόκκινους – εμβληματικούς βράχους να δεσπόζουν γύρω από την περιοχή.

Ο καταπράσινος κάμπος που απλώνεται γύρω από την πόλη, σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό βραχώδες τοπίο, δημιουργεί ένα σκηνικό μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Ειδικότερα, την άνοιξη, το τοπίο γίνεται ακόμη πιο μαγευτικό με τη θάλασσα να αποτελεί «καταφύγιο» για όλους τους ταξιδιώτες.

{https://www.youtube.com/watch?v=NYd8wYeklWc}

Λουτράκι:

Το Λουτράκι είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς κοντά στην Αθήνα και αποτελεί ιδανική επιλογή για ένα γρήγορο ταξίδι το Σαββατοκύριακο. Είναι τοποθετημένο στον Κορινθιακό Κόλπο, μόλις περίπου 80 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, ενώ η περιοχή είναι γνωστή για τις ιαματικές πηγές και την μεγάλη ακτογραμμή της.

Από το Λουτράκι μπορεί κανείς επίσης να επισκεφθεί κοντινά αξιοθέατα, όπως τη λίμνη Βουλιαγμένης Κορινθίας ή το Ηραίο Περαχώρας, κάνοντας την περιοχή ιδανική για μικρές εξερευνήσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=8xKIXpVyOOE}

Γαλαξίδι:

Στα παράλια του Κορινθιακού Κόλπου βρίσκεται το Γαλαξίδι, ένας από τους πιο γραφικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Στερεάς Ελλάδας που ξεχωρίζει για τα νεοκλασικά αρχοντικά και την πλούσια ναυτική ιστορία του.

Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα το Γαλαξίδι ήταν ένα από τα σημαντικότερα ναυτικά κέντρα της Ελλάδας και μέχρι σήμερα διατηρεί έντονα το υδάτινο στοιχείο με το λιμάνι να αποτελεί το κέντρο της.

Η πόλη απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από την Αθήνα και συχνά συνδυάζεται με εκδρομή στους Δελφούς ή σε άλλες περιοχές της Φωκίδας.

{https://www.youtube.com/watch?v=UiMzXS1eAhU&t=64s}