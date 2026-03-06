Χωριά και προορισμοί κοντά στην Αθήνα με πλούσια φυσική ομορφιά που λίγοι γνωρίζουν.

Η Αθήνα αποτελεί – ίσως – το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδας με πλούσια ιστορία και έντονο το μυθολογικό στοιχείο. Διατηρεί μέχρι και σήμερα έναν ρομαντικό και ιδιαίτερα ζωντανό χαρακτήρα, ενώ σε κοντινές αποστάσεις δεσπόζουν χωριά και προορισμοί μέσα στη φύση που ξεχωρίζουν για τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά τους.

Πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμούς κοντά στην πρωτεύουσα για να αποδράσουν από την καθημερινότητα και τη βοή της πόλης. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αγνοούν την ύπαρξη ορισμένων προορισμών και χωριών, τα οποία δεν έχουν μαζικό τουρισμό αλλά διατηρούν μία αυθεντική ομορφιά, μοναδικά τοπία και πλούσια ιστορία.

Αυτοί οι προορισμοί λοιπόν, αποτελούν την ιδανική επιλογή για μονοήμερες ή πολυήμερες εκδρομές, προσφέροντας ηρεμία μέσα στη φύση.

Ορισμένοι από αυτούς τους προορισμούς, μεταξύ άλλων, είναι η Δάφνη Αχαΐας, το Κεφαλάρι Κορινθίας και η Σέττα Ευβοίας.

Τρία γοητευτικά χωριά σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα

Δάφνη Αχαΐας:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόκειται για ένα όμορφο ορεινό χωριό στην περιοχή των Καλαβρύτων, κοντά στα σύνορα με την Αρκαδία. Τοποθετημένο στις πλαγιές του όρους Αφροδίσιο προσφέρει πανοραμική θέα, ενώ στη γύρω περιοχή δεσπόζει ένα κατάφυτο και καταπράσινο – από δέντρα – τοπίο.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων και αρχικά έφερε την ονομασία «Στρέζοβα», ενώ μέχρι και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα κεφαλοχώρια της περιοχής.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η εντυπωσιακή λίμνη του Λάδωνα και απέχει από την Αθήνα μόλις 200 χιλιόμετρα, απόσταση που μεταφράζεται σε περίπου 2,5 ώρες οδικώς.

{https://www.youtube.com/watch?v=OSWLsUy8Hrw}

Κεφαλάρι Κορινθίας:

Πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα και όμορφα χωριά της Ορεινής Κορινθίας. Είναι τοποθετημένο στις πλαγιές του Όρους Ζήρεια ή Κυλλήνη, σε υψόμετρο περίπου 750 – 850 μέτρων. Οι μόνιμοι κάτοικοι συνεχίζουν να διατηρούν ενεργά τη γεωργία και την κτηνοτροφία του τόπου.

Έτσι, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, ξεπροβάλλει ένα «φυσικό ησυχαστήριο», το Κεφαλάρι, που θεωρείται ένας από τους λιγότερο γνωστούς προορισμούς.

Στην γύρω περιοχή το χωριό είναι ιδιαίτερα γνωστό για τα άφθονα νερά και τις φυσικές πηγές που το διασχίζουν, ενώ στο κέντρο του υπάρχει η πλατεία με μεγάλα πλατάνια, με πέτρινες βρύσες και κρυστάλλινο νερό από τις φυσικές πηγές της περιοχής.

Σέττα Ευβοίας:

Θεωρείται ένα από τα πιο ορεινά και άκρως γοητευτικά χωριά της ορεινής Εύβοιας, χτισμένη σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων. Η Σέττα ή Σέτα απέχει περίπου 120 χιλιόμετρα από την Αθήνα και αποτελεί έναν ιδανικό ορεινό προορισμό για όσους επιθυμούν μια κοντινή απόδραση από την πρωτεύουσα, για όσους αγαπούν τη φύση και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Το χωριό είναι περιτριγυρισμένο από πλούσια βλάστηση, έλατα και καστανιές ενώ σε κάθε γωνιά του τόπου φιλοξενούνται παραδοσιακές ταβέρνες με αυθεντικές γεύσεις.

Ο οικισμός χωρίζεται σε δύο μικρότερους την Άνω και την Κάτω Σέττα που φημίζονται για το δροσερό κλίμα, τους «άγριους» χιονισμένους χειμώνες και τα τρεχούμενα νερά.

{https://www.youtube.com/watch?v=zWjNPFcSxf8}