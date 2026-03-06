Τι σηματοδοτεί η παρουσία του στην εκδήλωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας στη Θεσσαλονίκη- Όλες οι τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ 2019-23 παρόντες και νέα παιδιά- Ποιοι θα απουσιάσουνθέτοντας εαυτόν εκτός του νέου εγχειρήματος.

«Το κόμμα θα γίνει, μένει να ανακοινωθεί το πότε».

Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει μόνο και η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Πολιτών της Θεσσαλονίκης για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης. Πολύ περισσότερο, που ο πρώην πρωθυπουργός θα λάβει το λόγο μετά τη σειρά των πρώτων ομιλητών για να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Χαιρετισμό που δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως το κύριο μέρος θα περιλαμβάνει τις θέσεις του για τον πόλεμο. Με το ίδιο ενδιαφέρον ωστόσο αναμένεται και το τι θα πει για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης και, έστω και εμμέσως, για το νέο κόμμα που αναμένεται να ιδρύσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» στην εκδήλωση θα παραβρεθούν πρόσωπα από όλο το χώρο του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2019-23. Δηλαδή πρόσωπα που ανήκουν σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που έχουν απογοητευτεί και έχουν πάει σπίτια τους, που είχαν ακολουθήσει τον Στ. Κασσελάκη και απογοητεύτηκαν, πασοκογενή στελέχη. Ενδιαφέρον εμφανίζουν και τα νέα παιδιά που θα υπάρξουν, κάποια εκ των οποίων όπως πληροφορούμαστε θα αφήσουν πολύ καλές εντυπώσεις. Ενδιαφέρον επίσης εμφανίζει ποιοι νυν και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχουν στην εκδήλωση. Πολύ περισσότερο καθώς είναι φανερό πως όποιος απουσιάσει από το πρώτο αυτό κάλεσμα «δηλώνει» την απουσία του από την μετέπειτα πορεία του νέου εγχειρήματος.

Η αλήθεια είναι δε πως -εφόσον οι πληροφορίες της στήλης επαληθευτούν- θα αποδειχτεί πως μόνο η προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να ενώσει όλες τις εκδοχές του ΣΥΡΙΖΑ του 2019-23 αλλά και να πετύχει την προσέλκυση νέων προσώπων.

Να σημειώσουμε πως η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης έχει εκ των πραγμάτων αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα. Όπως και ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη, όπως ελεύθερα θα μπορεί να λάβει το μικρόφωνο για ένα πεντάλεπτο ο καθένας από όσους συμμετέχουν στην εκδήλωση. Ο πρώην πρωθυπουργός θα ακούσει τους πρώτους ομιλητές και μετά, αφού λάβει το λόγο, θα αναχωρήσει για την Κοζάνη, όπου το Σάββατο θα υπάρξει παρουσίαση της «Ιθάκης».