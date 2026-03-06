Η Alter Ego, η MORE.GR και το «στοίχημα» του live entertainment, η Τράπεζα Πειραιώς, η Skroutz , στον Όμιλο Δασκαλαντωνάκη το Hydra Beach και οι ΑΜΚ της Pet City και της Zeus+Dione

Η είσοδος της Alter Ego στην MORE.GR.

Η δομή της συμφωνίας που συνομολόγησε η Alter Ego Media για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της πλατφόρμας ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων MORE.GR (πρώην Viva), στο πλαίσιο της στρατηγικής της επέκτασης στον κλάδο του live entertainment, είναι ευνοϊκή για την εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς το upside είναι σημαντικό. Η συναλλαγή που διαπραγματεύθηκε ο Γιάννης Βρέντζος με τον ιδιοκτήτη της MORE.GR Χάρη Καρώνη αφορά στην αγορά 175.352 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν στο 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της MORE.GR, από τη μοναδική έως σήμερα μέτοχο Werealize.com Investments Limited, η οποία θα παραμείνει στο μετοχικό σχήμα με ποσοστό 49,9%.

Η τιμή απόκτησης μπορεί να θεωρηθεί μάλλον ελκυστική έως λογική, με βάση τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην ανακοίνωση και τα multiples που προκύπτουν από αυτά. Η Alter Ego Media καταβάλλει αρχικό τίμημα 20,04 εκατ. ευρώ για το 50,1% της MORE.GR, που συνεπάγεται αποτίμηση περίπου 40 εκατ. ευρώ για το σύνολο της εταιρείας. Υπάρχει όμως μηχανισμός earn-out που μπορεί να αυξήσει το συνολικό τίμημα έως 30,06 εκατ. ευρώ για το ίδιο ποσοστό, κάτι που μεταφράζεται σε μέγιστη αποτίμηση περίπου 60 εκατ. ευρώ για το 100% της εταιρείας.

Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο για το 2026, η MORE.GR αναμένεται να εμφανίσει κύκλο εργασιών περίπου 11 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη (EBIT) 5,2 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στην αρχική αποτίμηση των 40 εκατ. ευρώ η εταιρεία αγοράζεται περίπου με πολλαπλασιαστή 3,6 φορές τα έσοδα και περίπου 7,7 φορές το EBIT, ενώ ακόμη και στο ανώτατο σενάριο αποτίμησης των 60 εκατ. ευρώ οι δείκτες διαμορφώνονται περίπου σε 5,5 φορές τα έσοδα και 11,5 φορές το EBIT. Για μια ψηφιακή πλατφόρμα ticketing με ισχυρή θέση στην αγορά - με 1,85 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες, περίπου 3,8 εκατ. μηνιαίους επισκέπτες και συναλλαγές 155 εκατ. ευρώ ετησίως- αυτοί οι πολλαπλασιαστές θεωρούνται γενικά μέτριοι έως σχετικά χαμηλοί για τον κλάδο των online marketplaces και ticketing platforms, ιδιαίτερα όταν η εταιρεία εμφανίζει λειτουργικό περιθώριο κέρδους κοντά στο 45-50%. Επιπλέον, η δομή της συμφωνίας μειώνει τον κίνδυνο για τον αγοραστή. Η συναλλαγή χρηματοδοτείται με συνδυασμό κεφαλαίων που ήδη διαθέτει η Alter Ego Media και τραπεζικού δανεισμού, κάτι που επηρεάζει ουσιαστικά το πραγματικό οικονομικό βάρος της επένδυσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αρχικό τίμημα και το ποσό που θα προκύψει από την προσαρμογή για τα ταμειακά διαθέσιμα θα καλυφθούν κατά 62% από κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια προσφορά της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατά 38% από τραπεζικό δανεισμό.

Με βάση το βασικό τίμημα των 20,04 εκατ. ευρώ για το 50,1%, αυτό μεταφράζεται περίπου σε 12,4 εκατ. ευρώ ίδια κεφάλαια (από τα χρήματα της IPO) και περίπου 7,6 εκατ. ευρώ τραπεζικό δάνειο. Δηλαδή, σχεδόν τα δύο πέμπτα της επένδυσης χρηματοδοτούνται με δανεισμό και όχι με ίδια κεφάλαια. Αν τελικά ενεργοποιηθεί το earn-out και το τίμημα φτάσει το μέγιστο των 30,06 εκατ. ευρώ, τότε η δομή χρηματοδότησης αλλάζει λίγο: το επιπλέον τίμημα θα καταβληθεί από ίδια κεφάλαια της Alter Ego, άρα το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης δεν θα επιβαρύνει τον δανεισμό. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το «πραγματικό» cash outflow από κεφάλαια της εταιρείας για την αρχική εξαγορά είναι σχετικά περιορισμένο σε σχέση με την αξία της συναλλαγής. Η Alter Ego αποκτά τον έλεγχο μιας εταιρείας που αναμένεται να παράγει περίπου 5,2 εκατ. ευρώ EBIT ετησίως, επενδύοντας άμεσα περίπου 12 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια και χρηματοδοτώντας το υπόλοιπο με δανεισμό. Η χρήση δανεισμού αυξάνει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, καθώς η εταιρεία ελέγχει ένα asset αξίας περίπου 40 εκατ. ευρώ χωρίς να καταβάλει όλο το ποσό από δικά της χρήματα.

Η Τράπεζα Πειραιώς

Με ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες για την επόμενη πενταετία, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε το στρατηγικό της σχέδιο για την περίοδο 2026-2030, θέτοντας στόχους ισχυρής κερδοφορίας και ταχείας επέκτασης των εργασιών της. Ωστόσο, πίσω από τις προβλέψεις αυτές διακρίνονται και σημαντικοί παράγοντες αβεβαιότητας που δεν τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο της τράπεζας και συνδέονται κυρίως με την πορεία της οικονομίας και τη δυνατότητα διατήρησης των σημερινών ρυθμών ανάπτυξης. Όπως ανακοίνωσε από το Λονδίνο ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου το πιστωτικό ίδρυμα στοχεύει σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 18% έως το 2030, με εύρος 15-18% κατά την περίοδο 2026-2030, ενώ εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα αυξάνονται κατά περίπου 10% ετησίως.

Παράλληλα προβλέπει μέση ετήσια αύξηση μερίσματος 17% και συνολική ετήσια αύξηση αξίας για τους μετόχους (λογιστική αξία και μερίσματα) περίπου 13%. Ένα από τα πιο φιλόδοξα στοιχεία του σχεδίου αφορά την έντονη πιστωτική επέκταση. Το χαρτοφυλάκιο δανείων προβλέπεται να αυξηθεί από περίπου 37 δισ. ευρώ το 2025 σε 56 δισ. ευρώ έως το 2030 (πιστωτική επέκταση 51,4%), με ετήσια αύξηση 10% στα επιχειρηματικά δάνεια και 5% στη λιανική τραπεζική. Παράλληλα, οι καταθέσεις αναμένεται να αυξηθούν από 66 δισ. ευρώ σε περίπου 76 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο. Στο ίδιο πλαίσιο ανάπτυξης εντάσσεται και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων διαχείρισης κεφαλαίων και ασφαλιστικών προϊόντων. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 14,5 δισ. ευρώ σε πάνω από 20 δισ. ευρώ, ενώ τα ασφάλιστρα από τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες προβλέπεται να διπλασιαστούν σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς ποντάρει σημαντικά στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, εκτιμώντας ότι η αξιοποίησή τους μπορεί να αποφέρει περίπου 70 εκατ. ευρώ οικονομικό όφελος, με υιοθέτηση εργαλείων AI που αναμένεται να ξεπεράσει το 75% στο εσωτερικό της. Ωστόσο, οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε συγκεκριμένες οικονομικές παραδοχές, που εάν τελικά δεν επιβεβαιωθούν θα επηρεάσουν το στρατηγικό σχέδιο της περιόδου 2026-2030.

Στον Δασκαλαντωνάκη το Hydra Beach

Σε διαδικασία εξαγοράς του πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος Hydra Beach Village Hotel Resort στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας βρίσκεται εταιρεία ΣΙΓΜΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, συμφερόντων του επιχειρηματία Γιάννη Δασκαλαντωνάκη, αποκτώντας το ακίνητο από τον ιταλικό όμιλο Santoni Group.

Η συναλλαγή χρηματοδοτείται μέσω ομολογιακού δανείου ύψους έως 14,525 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς με ρόλο εκπροσώπου των ομολογιούχων. Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης, η συνδεδεμένη εταιρεία ΣΙΓΜΑ ΙΙ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία του κ. Δασκαλαντωνάκη ενέκρινε την παροχή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στην Αθήνα, όπου λειτουργεί το ξενοδοχείο Novotel Athenes. Η προσημείωση υποθήκης θα ανέλθει έως το ποσό των 17,43 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το κεφάλαιο του δανείου, τους τόκους και τα συναφή έξοδα, ενώ θα δοθεί ως εγγύηση υπέρ της ΣΙΓΜΑ ΤΕΣΣΕΡΑ. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω του δανείου θα αξιοποιηθούν για την εξαγορά της εταιρείας Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Ακτή Ύδρας ΑΕ, η οποία κατέχει το Hydra Beach Village Hotel Resort.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει γνωστό πως ο ιταλικός όμιλος Santoni Group σχεδίαζε την πώληση του Hydra Beach Resort στην επενδυτική εταιρεία Hines και πως η διαχείριση του ξενοδοχείου επρόκειτο να ανατεθεί στην Y&T Daskalantonakis Group, η οποία συνεργάζεται στρατηγικά με τη Hines και την Henderson Park. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η εξαγορά του ξενοδοχειακού συγκροτήματος θα πραγματοποιηθεί τελικά απευθείας από την οικογένεια Δασκαλαντωνάκη.

Αύξηση κεφαλαίου από την Pet City

Μπορεί προ ημερών ο Νίκος Σταθόπουλος να αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Pet City για να επικεντρωθεί σε άλλες δραστηριότητες της BC Partners, ωστόσο η κίνηση αυτή δεν σηματοδοτεί υποβάθμιση της αλυσίδας ειδών για κατοικίδια στο χαρτοφυλάκιο του βρετανικού επενδυτικού ομίλου. Αντιθέτως, το fund επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στην εταιρεία, προχωρώντας σε νέα κεφαλαιακή ενίσχυση. Συγκεκριμένα, η BC Partners ενέκρινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Pet City κατά 7 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης 700.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαμορφωθεί στα 7,65 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοδοτική της βάση και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που εξακολουθεί να έχει η Pet City για το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της BC Partners.

Επαναγορά ιδίων μετοχών από την Skroutz

Η Skroutz δρομολογεί εκ νέου πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, θέτοντας συγκεκριμένα όρια τόσο ως προς το ποσοστό όσο και ως προς την τιμή απόκτησης των τίτλων. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της εταιρείας, η συνολική αξία των μετοχών που θα αποκτηθούν μέσω της διαδικασίας, σε συνδυασμό με όσες ήδη κατέχει, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 7% του μετοχικού της κεφαλαίου. Παράλληλα, η τιμή αγοράς κάθε μετοχής έχει καθοριστεί σε εύρος μεταξύ 14.000 και 17.000 ευρώ. Η διαδικασία επαναγοράς θα είναι τυπικά ανοικτή σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να διαθέσουν μετοχές τους προς πώληση στη Skroutz. Ωστόσο, μέχρι στιγμής μόνο δύο μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Πρόκειται για τους Μηνά Κίτσο και Γρηγόριο Σιουρούνη, οι οποίοι συνδέονται με την EveryPay, την εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών που εξαγόρασε η Skroutz το 2022. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επαναγοράς. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο η Skroutz είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση, αποκτώντας ίδιες μετοχές από τη SouthBridge Europe Mezzanine. Στην περίπτωση εκείνη, οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε σημαντικά χαμηλότερο εύρος τιμών, μεταξύ 3.000 και 6.500 ευρώ ανά μετοχή. Ομολογουμένως, η νέα πρωτοβουλία επαναγοράς μετοχών αποτυπώνει μεγάλη διαφορά στην αποτίμηση της εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη συναλλαγή.

Η Zeus+Dione

Η Zeus+Dione, το ελληνικό brand πολυτελούς μόδας και lifestyle που ιδρύθηκε το 2012 από τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τη Δήμητρα Κολοτούρα, προχώρησε σε μικρή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.200 ευρώ, μέσω της έκδοσης 200 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανέρχεται σε 6 ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης ορίστηκε ίση με την ονομαστική. Το προνόμιο που συνοδεύει τις συγκεκριμένες μετοχές αφορά την προνομιακή απόληψη του πρώτου διανεμόμενου μερίσματος πριν από τις κοινές μετοχές, σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού της εταιρείας. Οι προνομιούχες μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος, δεν είναι μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές και δεν συνοδεύονται από δικαίωμα ψήφου, παρά μόνο στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται υποχρεωτικά από τη νομοθεσία. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Zeus+Dione ανέρχεται πλέον σε 719.808 ευρώ και διαιρείται σε 119.968 μετοχές ονομαστικής αξίας 6 ευρώ η καθεμία. Από αυτές, 116.666 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 3.302 είναι προνομιούχες ονομαστικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Γιατί «πάγωσαν» οι συστάσεις εταιρειών

Γίναμε αποδέκτες τηλεφωνημάτων αναγνωστών της στήλης που αναρωτιόντουσαν γιατί δεν λειτουργεί η ενημέρωση που παρέχει το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για τις νέες συστάσεις εταιρειών. Η απάντηση είναι πως έως τις 10 Μαρτίου δεν θα είναι δυνατές οι ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές εργασιών μέσω των εφαρμογών του ΓΕΜΗ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αυτόματη αντιστοίχιση των νέων κωδίκων αριθμών δραστηριότητας (ΚΑΔ 2025), με τους υφιστάμενους ΚΑΔ. Με την αφορμή αυτή να αναφέρουμε πως είναι καλό και ωφέλιμο για τις επιχειρήσεις να συνδεθούν στη ψηφιακή πύλη myAADE, να ελέγξουν την «Τρέχουσα Εικόνα Οντότητας/Επιχείρησης» και να διαπιστώσουν εάν οι νέοι ΚΑΔ αποτυπώνουν σωστά την πραγματική τους δραστηριότητα. Το λέμε εμφατικά, διότι η έγκαιρη επισκόπηση μπορεί να αποτρέψει προβλήματα σε μελλοντικούς ελέγχους, σε συναλλαγές ή σε διαδικασίες που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις και διοικητικές πράξεις.