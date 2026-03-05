Η εξαγορά εντάσσεται στο επενδυτικό σχέδιο της Alter Ego Media για επέκταση σε νέες δραστηριότητες και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Η Alter Ego Media AE ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας ηλεκτρονικών υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων MORE.GR (πρώην viva.gr), ενισχύοντας την παρουσία της στον κλάδο του live entertainment και της ψηφιακής ψυχαγωγίας.

Συγκεκριμένα, σήμερα 5 Μαρτίου 2026 υπεγράφη συμφωνία για την εξαγορά 175.352 κοινών ονομαστικών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία, οι οποίες αντιστοιχούν στο 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της MORE.GR Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη ΑΕ.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται με αγορά των μετοχών από τη μοναδική μέχρι σήμερα μέτοχο, την εταιρεία Werealize.com Investments Limited, η οποία θα διατηρήσει ποσοστό 49,9% στο μετοχικό κεφάλαιο της MORE.GR.

Η MORE.GR δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο παρέχοντας υπηρεσίες πώλησης, μεσολάβησης και έκδοσης εισιτηρίων για εκδηλώσεις ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και αθλητικού χαρακτήρα. Διαθέτει τη μεγαλύτερη B2C ψηφιακή πλατφόρμα έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων στις δύο χώρες, με περίπου 1,85 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες και 3,8 εκατομμύρια μηνιαίους επισκέπτες.

Το 2025 μέσω της πλατφόρμας διακινήθηκαν συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου 155 εκατ. ευρώ, με περισσότερα από 7 εκατομμύρια εισιτήρια για πάνω από 27.000 εκδηλώσεις. Στην κυπριακή αγορά δραστηριοποιείται μέσω της 100% θυγατρικής της More.com Online Services CY LTD.

Το αρχικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 20,04 εκατ. ευρώ, στο οποίο θα προστεθεί ποσό που αντιστοιχεί στο 50,1% των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων και απαιτήσεων της MORE.GR, μετά την αφαίρεση των σχετικών υποχρεώσεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα προβλέπεται πρόσθετο τίμημα, υπό προϋποθέσεις, το οποίο θα εξαρτηθεί από τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τις χρήσεις 2026, 2027 και 2028. Το συνολικό τίμημα, χωρίς να υπολογίζεται το προσαρμοσμένο αρχικό ποσό, δεν μπορεί να υπερβεί τα 30,06 εκατ. ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται ανώτατη αποτίμηση 60 εκατ. ευρώ για το 100% της MORE.GR.

Η χρηματοδότηση του αρχικού τιμήματος θα καλυφθεί κατά 62% από κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή της Alter Ego Media στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατά 38% από τραπεζικό δανεισμό, ενώ τυχόν πρόσθετο τίμημα θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της MORE.GR για το 2026, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 11 εκατ. ευρώ, με λειτουργικά κέρδη (EBIT) της τάξης των 5,2 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας θετικά στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Alter Ego Media.

Στη συναλλαγή ως σύμβουλοι της εταιρείας συμμετείχαν η Grant Thornton Business Solutions Α.Ε. για την ανεξάρτητη αποτίμηση της MORE.GR, η Deloitte Business Solutions ως χρηματοοικονομικός και φορολογικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία Σουριαδάκις Τσιμπρής ως νομικός σύμβουλος.

Η εξαγορά εντάσσεται στο επενδυτικό σχέδιο της Alter Ego Media για επέκταση σε νέες δραστηριότητες και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περαιτέρω ανάπτυξη στον κλάδο του live entertainment. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς και τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο Γιάννης Βρέντζος, Διευθύνων Σύμβουλος Alter Ego Media δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της MORE.GR αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για επέκταση στον δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο των live events και της ζωντανής ψυχαγωγίας. Η MORE.GR έχει εδραιωθεί ως η κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην αγορά, σημαντική τεχνολογική υποδομή και υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης από το κοινό και τους διοργανωτές εκδηλώσεων. Εμπιστευόμαστε πλήρως το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας και την ικανότητα της διοικητικής της ομάδας, υπό την ηγεσία του Χάρη Καρώνη, να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης της MORE.GR. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας θα δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες και θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας.»

Ο ιδρυτής της MORE.GR Χάρης Καρώνης δήλωσε: «Στόχος μας είναι, μέσα από αυτή τη συνεργασία με τον Όμιλο της Alter Ego Media, να δημιουργήσουμε πρόσθετη αξία για τους συνεργάτες και τους διοργανωτές που εμπιστεύονται την πλατφόρμα, αλλά και να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και εμπειρίες στους εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες και θεατές που επιλέγουν τη More για την πρόσβαση σε εκδηλώσεις και θεάματα.»