Η Alter Ego Media παρουσίασε στο ATHEX Mid Cap Conference 2025 το στρατηγικό της πλάνο για τα επόμενα χρόνια, εκφράζοντας ικανοποίηση για την ταχεία πρόοδο του επενδυτικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε μέσω της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, έχει ήδη υλοποιηθεί το 70% των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το IPO, με τις επενδύσεις να κατευθύνονται κυρίως σε εξαγορές και παραγωγή νέου περιεχομένου. Η πλήρης διάθεση των κεφαλαίων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ οι αποδόσεις των επενδύσεων προβλέπεται να ενισχύσουν ουσιαστικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου από το 2026 και μετά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σταθερή κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, η οποία, όπως σημειώθηκε, στηρίζει την ικανότητά της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους οικονομικούς κύκλους, να διατηρεί ελκυστική μερισματική πολιτική και να διασφαλίζει παράλληλα σημαντικά περιθώρια για νέες επενδύσεις. Η διοίκηση ανέδειξε επίσης τις θετικές προοπτικές της ελληνικής αγοράς ΜΜΕ και ψυχαγωγίας, η οποία ωφελείται από τα ισχυρά μακροοικονομικά δεδομένα και το σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η υψηλή κατακερματισμένη δομή του κλάδου θεωρείται ευκαιρία για περαιτέρω συγκέντρωση και επέκταση.

Κατά την παρουσίαση, ανακοινώθηκε η νέα στρατηγική για την περίοδο 2026–2028, με στόχο τον μετασχηματισμό της Alter Ego Media σε ένα πολυδιάστατο «creative powerhouse». Το νέο μοντέλο δραστηριότητας ενώνει τη δημοσιογραφία με την ψυχαγωγία, το ψηφιακό περιεχόμενο με ζωντανές εμπειρίες και την ελληνική δημιουργικότητα με το διεθνές κοινό. Η στρατηγική δομείται σε τέσσερις βασικούς άξονες: την εξέλιξη του publishing μέσα από τη σύζευξη δημοσιογραφίας, τεχνητής νοημοσύνης και data-driven storytelling· την ενίσχυση του broadcasting με έμφαση στο streaming, το pay TV και τις interactive υπηρεσίες· την ανάπτυξη νέου περιεχομένου όπως cinema, animation, branded entertainment και επένδυση σε libraries και IP rights· και την επέκταση στο live entertainment με ολοκληρωμένη παρουσία στην αλυσίδα παραγωγής αξίας, από τη διαχείριση venues έως τις παραγωγές και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Στο επενδυτικό σκέλος, το corporate VC Alter Ego Ventures λειτουργεί ως κέντρο ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων που φιλοδοξούν να αποτελέσουν τη μακροπρόθεσμη κινητήρια δύναμη του Ομίλου, δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων πέρα από τις παραδοσιακές. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το σχέδιο τεχνολογικού μετασχηματισμού με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο στοχεύει στη μετάβαση της εταιρείας σε ένα AI-enabled media tech group.

Κλείνοντας, η διοίκηση υπογράμμισε ότι η Alter Ego Media παραμένει σε διαρκή αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών, τονίζοντας ότι διαθέτει ισχυρή επενδυτική ισχύ και ότι οι εξαγορές αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής της ταυτότητας.