Παρά τη μεγάλη άνοδο του χρηματιστηρίου, υπάρχουν ακόμη πολλές ευκαιρίες, τόνισε ο CEO της Alter Ego Media.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος, τόνισε σήμερα ότι το ελληνικό χρηματιστήριο περνά σε μια νέα εποχή όπου οι επενδυτές δεν κοιτούν μόνο αν μια μετοχή είναι «φθηνή», αλλά δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα και την ανάπτυξη των εταιρειών. Όπως δήλωσε στο 27ο Capital Link Forum, τα προηγούμενα χρόνια το ενδιαφέρον ήταν κυρίως στραμμένο στις τράπεζες και σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Τώρα όμως η αγορά ενισχύεται από εταιρείες με γερά οικονομικά, χαμηλό δανεισμό και δυναμική εξωστρέφεια.

Σημείωσε επίσης ότι, παρά τη μεγάλη άνοδο του χρηματιστηρίου, υπάρχουν ακόμη πολλές ευκαιρίες, αφού αρκετοί κλάδοι στην Ελλάδα βρίσκονται σε νωρίτερο στάδιο ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρώπη, γεγονός που αφήνει περιθώρια για γρήγορη πρόοδο και συγκέντρωση της αγοράς.

Ο κ. Βρέντζος ανέφερε ως παράδειγμα την Alter Ego Media, της οποίας το IPO ήταν το πρώτο στον χώρο των media έπειτα από 25 χρόνια και ιδιαίτερα επιτυχημένο, με υπερκάλυψη σχεδόν 12 φορές. Από τότε, η εταιρεία έχει επενδύσει το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων της σε εξαγορές, περιεχόμενο, τεχνολογία και νέες δραστηριότητες, ακολουθώντας πιστά το στρατηγικό της πλάνο.

Όπως είπε, το μοντέλο της εταιρείας συμβαδίζει με τη διεθνή τάση όπου τα media, η τεχνολογία και η ψυχαγωγία συνδέονται όλο και περισσότερο, δημιουργώντας σύγχρονες και ανθεκτικές επιχειρήσεις.