Η μεγαλύτερη κινητοποίηση αγροτών στη μεταπολίτευση- Καραμανλής, Σαμαράς, Βενιζέλος επιτίθενται στον Μητσοτάκη- Φόβος για τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Προβληματίζει το κόμμα Τσίπρα και η κινητικότητα στην κεντροαριστερά- Τι συζητείται πίσω από κλειστές πόρτες.

Σε βέρτιγκο βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου μετά την πρωτοφανή έκταση που λαμβάνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ η βελόνα στις δημοσκοπήσεις παραμένει στάσιμη και η κλεψύδρα αρχίζει να αδειάζει. «Πρόεδρε στήσε κάλπες πριν το Πάσχα» είναι κάποιες από τις εισηγήσεις που γίνονται στον πρωθυπουργό.

Αρχικά για να προλάβει την προοδευτική αντιπολίτευση στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, πριν συγκροτηθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και προκειμένου να μην προλάβουν να συγκροτηθούν τα κόμματα του Αντώνη Σαμαρά και, πιθανότατα, και της Μαρίας Καρυστιανού.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, οι εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες γίνονται υπό το φόβο πως αν δεν στηθούν κάλπες πριν το καλοκαίρι η κατάσταση ενδέχεται να είναι πολύ χειρότερη για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα κινδυνεύσει να δεχθεί καίριο πλήγμα με το εκλογικό αποτέλεσμα στο τέλος της τετραετίας.

Είναι χαρακτηριστικό πως η φθορά από την επταετή διακυβέρνηση είναι απολύτως ορατή σε όλα τα επίπεδα, καθρεφτίζεται πλέον και στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, ενώ δεν υπάρχει κανένα αφήγημα για το μέλλον.

Τα μέτρα της ΔΕΘ που η κυβέρνηση ανέμενε με βεβαιότητα ότι θα της αποδώσουν εκλογικά δεν αποδίδουν, ούτε τα μέτρα για ένα μικρό βοήθημα σε μέρος των συνταξιούχων και η επιστροφή ενός ενοικίου, τα οποία δημοσκοπικά είχαν προεξοφληθεί καθώς είχαν εξαγγελθεί από πέρυσι το Πάσχα, με «πρόθυμα μέσα ενημέρωσης» να τα κάνουν πρωτοσέλιδο ή πρώτη είδηση πάνω από ...δέκα φορές το καθένα!

Το Μαξίμου, έχοντας πλέον χάσει τα πολιτικά αντανακλαστικά του αλλά και λόγω της όλο και μεγαλύτερης αλαζονείας που επιδεικνύει, υποτίμησε τις αγροτικές κινητοποιήσεις, κοροϊδεύοντας μέχρι και τώρα τους αγρότες με τις πληρωμές, ενώ μετά το ξέσπασμα των κινητοποιήσεων ακολουθεί την τακτική «βλέποντας και κάνοντας» για την αντιμετώπισή τους.

Η κατάσταση εκτιμάται ότι θα καταστεί μη διαχειρίσιμη από τη στιγμή που έρθει στη Βουλή η δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις πληροφορίες να επιμένουν πως οι διάλογοι είναι σοκαριστικοί, ενώ για πρώτη φορά έχει καταγραφεί συζήτηση και για μίζες. Στη δικογραφία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμπλέκεται το όνομα ενός τουλάχιστον ένας υπουργού και ενός κορυφαίου κομματικού παράγοντα, γεγονός που θα επαναφέρει το θέμα της Προανακριτικής.

Ταυτόχρονα τα μέτωπα στην εξωτερική πολιτική να είναι ανοιχτά, με την Αθήνα να φοβάται πρωτοβουλίες του προέδρου Τραμπ για επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών και για συνολικότερες διευθετήσεις στη ΝΑ Μεσόγειο.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, δεν φαίνεται να συζητάει αυτή τη στιγμή το θέμα της πρόωρης κάλπης, χωρίς να είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτό δεν θα συμβεί μετά το φθινόπωρο.