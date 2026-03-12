Ευθεία απειλή εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη αφήνει ο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας στη δήλωση του πρωθυπουργού για «επαγγελματίες ανησυχούντες».
«Αναρωτιέμαι: Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός για “επαγγελματίες ανησυχούντες”, τι να εννοεί; Ότι κάποιοι ανησυχούν για οικονομικά οφέλη;», αναφέρει χαρακτηριστικά μιλώντας στη Βουλή.
Αναρωτιέται δε ποιους εννοεί. «Τα κυβερνητικά μήντια παραπέμπουν σε εμένα και στον Κώστα Καραμανλή. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι - ειδικά ο κ. Μητσοτάκης - κατηγορεί τους δυο πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδας και προέδρους της παράταξης, ότι έχουμε ως “επάγγελμα” την έκφραση εθνικών ανησυχιών».
Και προειδοποιεί: «Εάν όμως έχουν δίκιο τα “παπαγαλάκια” του, τότε το πράγμα αλλάζει. Γιατί τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί. Και μένω εδώ...».
Ερώτημα: Θα σηκώσει το γάντι ο Μητσοτάκης; Θα απαντήσει; Σε κάθε περίπτωση η πρόκληση είναι ευθεία.
Β.Σκ.