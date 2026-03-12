«Αν έχουν δίκιο τα “παπαγαλάκια” του τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί» διαμηνύει ο πρώην πρωθυπουργός.

Ευθεία απειλή εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη αφήνει ο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας στη δήλωση του πρωθυπουργού για «επαγγελματίες ανησυχούντες».

«Αναρωτιέμαι: Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός για “επαγγελματίες ανησυχούντες”, τι να εννοεί; Ότι κάποιοι ανησυχούν για οικονομικά οφέλη;», αναφέρει χαρακτηριστικά μιλώντας στη Βουλή.

Αναρωτιέται δε ποιους εννοεί. «Τα κυβερνητικά μήντια παραπέμπουν σε εμένα και στον Κώστα Καραμανλή. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι - ειδικά ο κ. Μητσοτάκης - κατηγορεί τους δυο πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδας και προέδρους της παράταξης, ότι έχουμε ως “επάγγελμα” την έκφραση εθνικών ανησυχιών».

Και προειδοποιεί: «Εάν όμως έχουν δίκιο τα “παπαγαλάκια” του, τότε το πράγμα αλλάζει. Γιατί τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί. Και μένω εδώ...».

Ερώτημα: Θα σηκώσει το γάντι ο Μητσοτάκης; Θα απαντήσει; Σε κάθε περίπτωση η πρόκληση είναι ευθεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Β.Σκ.