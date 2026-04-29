Αν πήγαινε και μιλούσε μάλλον δεν θα άρεσαν καθόλου στον πρωθυπουργό αυτά που θα έλεγε- Γιατί είναι καταδικασμένες σε αποτυχία μεσολαβητικές προσπάθειες

Την Κυριακή τα «Παιχνίδια Εξουσίας» σας πληροφόρησαν πως «Δεν πάει ο Καραμανλής στο Συνέδριο» έστω και αν στην πρώτη θέση του Συνεδρίου θα είναι διάφοροι ...«Καραμανλικοί» (ΕΔΩ).

Η είδηση στενοχώρησε πολλούς στη Νέα Δημοκρατία καθώς κατανοούν πως το κόμμα τους βρίσκεται σε «τέλος εποχής», όπως άλλωστε δείχνει και το «αντάρτικο» των «5» βουλευτών με το άρθρο τους στα «Νέα». Το δε συμπέρασμα είναι πως στο προσεχές μέλλον θα διακυβευτεί και η ίδια η συνοχή της Νέας Δημοκρατίας καθώς η μάχη για τη φυσιογνωμία και την ηγεσία του κόμματος μόλις ξεκινά.

Οι πληροφορίες της στήλης είναι πως ο Κώστας Καραμανλής βρέθηκε ενώπιον ενός διλήμματος: Να πάει στο Συνέδριο και να μιλήσει ή να μην πάει;

Η απόφασή του ήταν να μην πάει. Και μάλλον ήταν ...ευνοϊκή απόφαση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν πήγαινε και έλεγε αυτά που πιστεύει για τη Νέα Δημοκρατία μάλλον θα τίναζε το Συνέδριο στον ...αέρα! Και η αλήθεια είναι πως αυτό δεν το ήθελε, καθώς δεν θέλει να υπάρχει καμία δικαιολογία στο Μαξίμου ότι η δική του επίθεση ήταν αυτή που επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα και τη μη επίτευξη των στόχων Μητσοτάκη στις εκλογές. Ο πρώην πρωθυπουργός θέλει προφανώς το Μαξίμου να μην έχει καμία δικαιολογία για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Πρόσφατα η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» πως εφόσον αληθεύει το δημοσίευμα των «Παιχνιδιών Εξουσίας» τότε θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια χρειάζεται προκειμένου ο πρώην πρωθυπουργός να παραστεί στο Συνέδριο. Η δήλωση ερμηνεύτηκε από το Dnews αλλά και άλλα μέσα ως προαναγγελία προσπάθειας διαμεσολάβησης από την ίδια, καθώς Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κώστας Καραμανλής εξακολουθούν και διατηρούν άριστη πολιτική σχέση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οποιαδήποτε προσπάθεια διαμεσολάβησης όμως και αν γίνει όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Γεγονός που αποδεικνύει πως η κρίση που έχει αρχίσει να εισέρχεται η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ βαθιά και τα δύσκολα είναι μπροστά ...