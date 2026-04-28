Η ΝΔ δεν πείθει για το κράτος δικαίου ούτε τους ψηφοφόρους της! -Το 37,1% των «γαλάζιων» ψηφοφόρων εκτιμά πως με τη σημερινή κυβέρνηση οι θεσμοί του κράτους δικαίου έχουν αποδυναμωθεί!

Σε μείζον πρόβλημα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη αναδεικνύεται η διαφθορά στη χώρα επί των ημερών της. Σε βαθμό που η κυβέρνηση δεν πείθει καν τους «γαλάζιους» ψηφοφόρους στις ευρωεκλογές.

Η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά» το περασμένο Σάββατο υπήρξε απολύτως αποκαλυπτική:

-Το 39,8%, δηλαδή οι 4 στους 10 ψηφοφόρους της ΝΔ στις ευρωεκλογές, δηλώνουν «πολύ και μάλλον δυσαρεστημένοι» από τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

-Ένας στους δυο «γαλάζιους» ψηφοφόρους πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μειώσει «πολύ και λίγο» την εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

-Το 26,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ πιστεύει ότι τα φαινόμενα διαφθοράς στη χώρα με τη σημερινή κυβέρνηση έχουν αυξηθεί, το 43,5% ότι παραμένουν τα ίδια και μόλις το 27,6% ότι έχουν περιοριστεί!

-Το 37,1% των «γαλάζιων» ψηφοφόρων εκτιμά πως με τη σημερινή κυβέρνηση οι θεσμοί του κράτους δικαίου έχουν αποδυναμωθεί, ενώ μόλις το 52% ότι έχουν ενισχυθεί.

- Το 56,8% πιστεύουν «πολύ ή λόγο» το θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

-Το 33,7% εμπιστεύονται «λίγο ή καθόλου» την ελληνική δικαιοσύνη.

-Το 28,5% των ψηφοφόρων της ΝΔ κρίνει «αρνητικά και μάλλον αρνητικά» το συνολικό έργο της κυβέρνησης.

-Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό όλων: Το 21,8% των ψηφοφόρων της ΝΔ στις ευρωεκλογές μετά τις επόμενες εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν, επιθυμεί «να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση» και όχι ¨Η ΝΔ να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός»!

-Επίσης, το 24,5% των ψηφοφόρων της ΝΔ θέλει η επόμενη κυβέρνηση να είναι κυβέρνηση συνεργασίας και όχι «αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη κι αν χρειαστεί να γίνουν επαναλαμβανόμενες εκλογές».

Επαναλαμβάνουμε ότι αναφερόμαστε στους ψηφοφόρους των ευρωεκλογών της ΝΔ, δηλαδή στο 28,31% που έλαβε τον Ιούνιο του 2024 και όχι στο 40,56% των εθνικών εκλογών του Ιουνίου του 2023. Γεγονός που σημαίνει ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα για το κυβερνών κόμμα και αυτοδυναμία δεν φαίνεται πουθενά!