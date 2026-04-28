Το Συνέδριο της ΝΔ και η Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η κρίσιμη συνεδρίαση της Κ.Ο. της Ν.Δ. τελικά πήγε μια βδομάδα πίσω, για τις 7 Μαΐου.

Προφανώς για να είναι πιο κοντά στην ημερομηνία του συνεδρίου (15-17/5) και να καμφθούν οι οργισμένες φωνές.

Μετατέθηκε, όμως, και για έναν ακόμη λόγο. Διότι ο πρωθυπουργός θέλει να κάνει επικοινωνιακή αντεπίθεση καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Και αυτές δεν είναι ακόμη διαμορφωμένες.

Το project να συγκεντρώσει όλες τις προτάσεις των βουλευτών και να τις ομαδοποιήσει το έχει αναλάβει ο Ευριπίδης Στυλιανίδης. Και η δουλειά είναι αρκετή..

Λ.Ι.