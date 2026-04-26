Και «εξ οικείων» οι αρνήσεις στο ασυμβίβαστο υπουργών και βουλευτών αλλά και στην κατάργηση του σταυρού προτίμησης.

Η στήλη σας έχει ενημερώσει πρώτη πως τόσο το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή όσο και ο εκλογικός νόμος με την κατάργηση του σταυρού προτίμησης έχουν πάει ήδη ...κουβά!

Και οι δυο προτάσεις δεν αποτελούσαν παρά αντιπερισπασμό από τον πρωθυπουργό για να βγει από την πολύ δύσκολη θέση που βρέθηκε όταν ήρθε στη Βουλή η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και ώσπου Άδωνις και Βορίδης επιβάλλουν στον Κ. Μητσοτάκη να αλλάξει τακτική στο θέμα.

Σήμερα επισημαίνουμε και κάτι ακόμα.

Πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είναι φανατικός υποστηρικτής του σταυρού προτίμησης.

Στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθηνών άλλοι -και μάλιστα ακόμα και "δελφίνοι"- έχουν λόγους να φοβούνται τον σταυρό προτίμησης όχι ο Παύλος Μαρινάκης...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β. Σκ.