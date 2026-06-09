Μετά την απόφαση ανάκλησης του επίμαχου προϊόντος, θα επιστραφεί η αξία αγοράς στους καταναλωτές που το έχουν προμηθευτεί.

Τα καταστήματα Decathlon με ανακοίνωσή τους γνωστοποιούν στους καταναλωτές την απόφαση για ανάκληση προϊόντος που διοχετεύθηκε στην ελληνική αγορά.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται «η ασφάλεια των πελατών βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών του DECATHLON. Ως μέρος των διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας, αποφασίσαμε να ανακαλέσουμε το προϊόν παρακάτω.

Brand: FOUGANZA

ΚΡΑΝΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 100

Κωδικοί: 8844101 (Μαύρο), 8644620 (Πράσινο), 8644618 (Λιλά), 8644619 (Ροζ)

Στην ανάκληση συμπεριλαμβάνονται όλα τα μεγέθη. Εάν αγοράσατε το προϊόν μεταξύ 20/10/2025 και 02/06/2026, σας ζητάμε να μην το χρησιμοποιείτε πλέον και να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες».

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Αυτό είναι το κράνος ιππασίας που ανακαλείται - Τι εντοπίστηκε

«Ο ιμάντας που εκτείνεται μπροστά από το αυτί μπορεί να ολισθήσει προς τα πίσω, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τη βέλτιστη συγκράτηση του κράνους στο κεφάλι κατά τη χρήση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τον χρήστη γιατί η προστασία του κεφαλιού δεν είναι εγγυημένη σε περίπτωση πτώσης ή κρούσης. Μην χρησιμοποιείτε πλέον το κράνος και επιστρέψτε το στο κοντινότερο κατάστημα DECATHLON.»

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας « Θα επιστραφεί η αξία αγοράς του επιστρεφόμενου προϊόντος. Το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών είναι διαθέσιμο να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00.»