Η ουρά του αεροπλάνου της KLM προσέκρουσε στον διάδρομο κατά την προσγείωση.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο «Humberto Delgado» της Λισαβόνας, όταν η ουρά ενός αεροσκάφους Airbus A321neo της ολλανδικής αεροπορικής εταιρείας KLM προσέκρουσε στον διάδρομο προσγείωσης.

Το αεροπλάνο, το οποίο εκτελούσε την πτήση KL1583 από το Άμστερνταμ, αντιμετώπισε προβλήματα κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, με αποτέλεσμα το πίσω μέρος της ατράκτου να συρθεί για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα.

Το αεροσκάφος, με στοιχεία νηολόγησης PH-AXB, που αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα αποκτήματα του στόλου της KLM, υπέστη ορατές ζημιές στην περιοχή του ουραίου πτερώματος . Παρά την ισχυρή πρόσκρουση, οι κυβερνήτες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αεροπλάνο με ασφάλεια και κανένας από τους επιβάτες ή το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε.

Το αεροσκάφος παραμένει καθηλωμένο στο αεροδρόμιο προκειμένου να περάσει από τεχνικό έλεγχο και να εκτιμηθεί το μέγεθος της βλάβης.

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{https://x.com/Breaking911/status/2067285818729763215}