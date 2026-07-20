Το έργο αφορά την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hamad, στη Ντόχα.

Νέα σύμβαση συνολικής αξίας 132 εκατ. ευρώ και πενταετούς διάρκειας εξασφάλισε ο Όμιλος Aktor από την Qatar Airways, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων αεροπορικών υποδομών στο Κατάρ.

Το έργο αφορά την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hamad, στη Ντόχα, και θα υλοποιηθεί από την Aktor Qatar, θυγατρική του Ομίλου.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Aktor Qatar θα αναλάβει τη συντήρηση και λειτουργία του συγκροτήματος διαχείρισης εμπορευματικών φορτίων (Cargo Complex) του αεροδρομίου, το οποίο αποτελείται από 12 κτίρια. Παράλληλα, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη συντήρηση βασικών υποδομών του αεροδρομίου, καλύπτοντας μεταξύ άλλων κτιριακές, περιβαλλοντικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμη την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών καθαρισμού και ασφάλειας, την προμήθεια απαραίτητων υλικών, τη συνεργασία με υπεργολάβους, καθώς και τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων οχημάτων και μηχανημάτων. Για την εκτέλεση του έργου εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν συνολικά περίπου 900 εργαζόμενοι.

Η νέα σύμβαση έρχεται να ενισχύσει το αποτύπωμα του Ομίλου Aktor στην αγορά του Κατάρ, όπου διαθέτει πολυετή παρουσία στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων και συμμετέχει σε σημαντικά έργα που συνδέονται με τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Hamad.

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Το αεροδρόμιο της Ντόχα εκτείνεται σε έκταση περίπου 22 τετραγωνικών χιλιομέτρων και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αεροπορικές υποδομές της περιοχής. Ο κύριος αεροσταθμός συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα της πρωτεύουσας του Κατάρ, ενώ ο χώρος συντήρησης αεροσκαφών, που είχε κατασκευαστεί στο παρελθόν από τον Όμιλο Aktor, λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος συντήρησης για τον διεθνή στόλο της Qatar Airways και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα υπόστεγα ελεύθερου ανοίγματος παγκοσμίως.