Η διαδικασία του book building ολοκληρώνεται στις 22 Ιουλίου, ενώ η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να προσδιοριστεί περί τις 23 Ιουλίου και να ανακοινωθεί αμέσως μετά.

Στα 13,52 ευρώ ανά νέα μετοχή τοποθετείται ο πήχης της μέγιστης τιμής διάθεσης για τη μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, μέσω της οποίας η εταιρεία στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 650 εκατ. ευρώ.

Η τιμή των 13,52 ευρώ αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της Aktor κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιουλίου 2026 και αποτελεί το ανώτατο επίπεδο στο οποίο μπορούν να διατεθούν οι νέες μετοχές. Η τελική τιμή διάθεσης μπορεί να καθοριστεί είτε στα 13,52 ευρώ είτε χαμηλότερα, ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών και τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.

Η διαδικασία του book building ολοκληρώνεται στις 22 Ιουλίου, ενώ η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να προσδιοριστεί περί τις 23 Ιουλίου και να ανακοινωθεί αμέσως μετά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Aktor διατηρεί τη δυνατότητα να καθορίσει εύρος τιμών ή να παράσχει καθοδήγηση ως προς το επίπεδο της τιμής, χωρίς σε καμία περίπτωση να μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο των 13,52 ευρώ. Η τιμή που τελικά θα προκύψει θα είναι κοινή τόσο για τους επενδυτές της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα όσο και για εκείνους που θα συμμετάσχουν στη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση.

Η αύξηση κεφαλαίου προβλέπει την έκδοση έως 78 εκατ. νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία. Ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών θα εξαρτηθεί από το συνολικό ποσό που θα αντληθεί και την τελική τιμή διάθεσης. Η συνδυασμένη προσφορά πραγματοποιείται από τις 20 έως και τις 22 Ιουλίου, με αρχικό σχεδιασμό το 20% των νέων μετοχών να κατευθυνθεί στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και το 80% στη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας της Aktor με συμμετοχή έως 3% κατά την ημερομηνία καταγραφής της 17ης Ιουλίου. Μέσω μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής, οι συγκεκριμένοι μέτοχοι θα έχουν, υπό προϋποθέσεις, τη δυνατότητα να διατηρήσουν έως το ποσοστό συμμετοχής που κατείχαν πριν από την αύξηση.

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Τα τουλάχιστον 650 εκατ. ευρώ που επιδιώκει να αντλήσει η Aktor θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Aktor θα αιτηθεί την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.