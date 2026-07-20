Υποχρεωτικό από την Τρίτη για τις τενίστριες το τεστ βιολογικού φύλου.

Η WTA προστέθηκε στις αθλητικές αρχές που εισάγουν τεστ βιολογικού φύλου, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για όλες τις τενίστριες και θα πραγματοποιείται μία φορά.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη και όλες οι τενίστριες οι οποίες θέλουν να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών θα πρέπει να κάνουν το τεστ για το γονίδιο SRY, το οποίο διενεργείται με λήψη δείγματος σάλιου ή αίματος. Η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου έχει ήδη εισάγει το εν λόγω τεστ, ενώ η ΔΟΕ το έχει ανακοινώσει για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2028, στο Λος Άντζελες.

Το σκεπτικό για το τεστ βιολογικού φύλου στο τένις

H WTA ανέφερε ότι στόχος αυτής της κίνησης είναι «η διατήρηση της ακεραιότητας του γυναικείου επαγγελματικού τένις» και «να υπάρχουν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού» για όλες τις αθλήτριες.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι «πρόκειται για ένα ευαίσθητο και περίπλοκο ζήτημα» και τόνισε πως «έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίζει όλες τις τενίστριες με αξιοπρέπεια», όπως και ότι θα εφαρμόζει την πολιτική «με σεβασμό και προσοχή».

Αυτή η πολιτική «κάνει διάκριση μεταξύ του βιολογικού φύλου και της ταυτότητας φύλου και μεταξύ βιολογικής γυναίκας και βιολογικού άνδρα αποκλειστικά στον βαθμό που είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πολιτική είναι σαφής και έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει πρόθεση να προσβληθεί ή να αμφισβητηθεί η ταυτότητα φύλου ή η αξιοπρέπεια οποιουδήποτε ατόμου», συμπλήρωσε η WTA.

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Ο προηγούμενος κανονισμός της WTA, που υιοθετήθηκε το 2024, επέτρεπε σε τρανς γυναίκες και άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως non-binary να αγωνίζονται σε διοργανώσεις της. Προϋπόθεση- μεταξύ άλλων- ήταν η τεστοστερόνη στον οργανισμό τους να είναι κάτω από 2,5 nmol/L στους αγώνες και τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Πέρα από τον στίβο και τώρα το τένις, το τεστ για το γονίδιο SRY είναι υποχρεωτικό στο σκι και την πυγμαχία, παρότι έχει επικριθεί από ειδικούς και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Με πληροφορίες από Athletic