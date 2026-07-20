Ο Κίγκαν πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του ποδοσφαίρου η είδηση ότι πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν, ο θρύλος της Λίβερπουλ και της εθνικής Αγγλίας, σε ηλικία 75 ετών.

Τον Ιανουάριο η οικογένειά του είχε αποκαλύψει πως ο Κίγκαν έπασχε από καρκίνο και τον προηγούμενο μήνα ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν στο τέταρτο στάδιο. «Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Ο Κέβιν έδινε μάχη με τον καρκίνο και στις τελευταίες του στιγμές είχε δίπλα του τη σύζυγό του και τις κόρες τους», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας.

«Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ο Κέβιν ήταν ένας πολύ αγαπητός σύζυγος, πατέρας και παππούς», τόνισε η οικογένεια, ευχαριστώντας τους γιατρούς που ήταν στο πλευρό του, ενώ ζήτησε «χώρο και ιδιωτικότητα» σε αυτή την «απίστευτα δύσκολη στιγμή».

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Στην καριέρα του ως ποδοσφαιριστής ο Κέβιν Κίγκαν αναδείχθηκε δύο φορές κορυφαίος Ευρωπαίος, υπήρξε βασικό στέλεχος της Λίβερπουλ τη δεκαετία του ‘70, κατακτώντας τίτλους, ενώ όταν πέρασε στην προπονητική μεταξύ άλλων κράτησε το «τιμόνι» της εθνικής Αγγλίας και της Νιούκαστλ.

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Με τη Λίβερπουλ κατέκτησε τρεις φορές τον τίτλο της First Division, το FA Cup, το UEFA Cup δύο φορές και το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1977. Ήταν ο μοναδικός Βρετανός ποδοσφαιριστής που κέρδισε δύο φορές τη Χρυσή Μπάλα.

Εκτός από τη Λίβερπουλ, φόρεσε τη φανέλα του Αμβούργου, της Σαουθάμπτον και της Νιούκαστλ, προτού αποσυρθεί από την ενεργό δράση, το 1984, σε ηλικία 33 ετών. Είχε 63 συμμετοχές στην εθνική Αγγλίας, πετυχαίνοντας 21 γκολ. Το 1992 μπήκε στην προπονητική και ανέλαβε τη Νιούκαστλ, την οποία έφτασε μια «ανάσα» από τον τίτλο της Premier League τη σεζόν 1995-96, τον οποίο κατέκτησε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μεταξύ άλλων, υπήρξε προπονητής της εθνικής Αγγλίας- παραιτήθηκε μετά την απογοητευτική πορεία στο Euro 2000- της Φούλαμ και της Μάντσεστερ Σίτι.

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Το «αντίο» της Νιούκαστλ και της Λίβερπουλ

Η Νιούκαστλ ήταν από τους πρώτους που «αποχαιρέτησαν» τον Κέβιν Κίγκαν, «μια από τις πιο εμβληματικές, με μεγαλύτερη επιρροή και βαθιά αγαπητές προσωπικότητες» στην ιστορία του συλλόγου.

«Ο Κέβιν ήταν κάτι παραπάνω από θρυλικός ποδοσφαιριστής και προπονητής. Ήταν η καρδιά της Νιούκαστλ για γενιές φιλάθλων», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανάρτηση του συλλόγου που θρηνεί την απώλεια «ενός πραγματικού γίγαντα της ιστορίας μας».

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Λίγη ώρα μετά, είπε το «αντίο» στον Κίγκαν και η Λίβερπουλ. «Το αδάμαστο πνεύμα του και η αξιοσημείωτη συμβολή του θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία μας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανάρτηση.

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Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κίγκαν εξέφρασε μέσω ανάρτησης η εθνική ομάδα της Αγγλίας.

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