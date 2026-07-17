Στους «4» του τουρνουά στο Γκστάαντ ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την επιστροφή του σε ημιτελικούς, επικρατώντας του Αρτούρ Ριντερκνές στο τουρνουά του Γκστάαντ.

Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας νίκησε το Νο28 της παγκόσμιας κατάταξης με 6-3, 3-6, 6-3, σε ένα ματς που διήρκεσε 1 ώρα και 41 λεπτά.

{https://x.com/atptour/status/2078175961833414735}

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Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση του Στέφανου Τσιτσιπά σε ημιτελικό έπειτα από 17 μήνες. Η τελευταία φορά που έπαιξε στους «4» ήταν στο Ντουμπάι, όπου είχε κάνει και το επόμενο βήμα, κατακτώντας το τρόπαιο εκείνου του τουρνουά την 1η Μαρτίου 2025.

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Στον ημιτελικό, που θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο, ο 27χρονος- ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο Νο73 της παγκόσμιας κατάταξης την οποία ενημερώνει live η ATP- θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο (Νο100).

Τα highlights της πρόκρισης του Στέφανου Τσιτσιπά

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