Στα ψιλά οι τέσσερις διώξεις «γαλάζιων» βουλευτών - Η αγωνία όσων κατηγορούνται ενόψει εκλογών.

Στην ζωή και την πολιτική σημασία έχει η οπτική σου για τα πράγματα. Εν προκειμένω η κυβέρνηση από την «ετυμηγορία» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ διάβασε την παράγραφο που αναφέρεται στην απαλλαγή επτά «γαλάζιων» βουλευτών. Πρόκειται για τους βουλευτές Κ. Τσιάρα, Γ. Κεφαλογιάννη, Ν. Μηταράκη, Δ. Βαρτζόπουλο, Λ. Βασιλειάδη, Κ. Καραμανλή και Θ. Λεονταρίδη.

Στα ψιλά οι ..διώξεις

Και πέρασε στα ..ψιλά την άσκηση ποινικής δίωξης στους τέσσερις βουλευτές της Ν.Δ. Κ. Σκρέκα, Χρ. Μουκώρο, Κ. Παπακώστα και Μ. Σενετάκη που καθίστανται κατηγορούμενοι. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη να τους καθησυχάζει ξεκαθαρίζοντας ότι θα συμπεριληφθούν στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. Πολλώ δε μάλλον που οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Κυβερνητική αντεπίθεση στην κατηγορία «κυβέρνηση υποδίκων»

Αναμενόμενο θα πει κανείς. Αφού η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα. Στην λογική ότι εδώ και μήνες σύσσωμη η αντιπολίτευση έκανε λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων» καταστρατηγώντας το «τεκμήριο αθωότητας» για 13 «γαλάζιους» βουλευτές. Και η κυβέρνηση σκέφθηκε να πάρει το ..αίμα της πίσω απαιτώντας από την αντιπολίτευση να ζητήσει «συγγνώμη». Περνώντας το μήνυμα στην κοινή γνώμη ότι επρόκειτο για σκευωρία. Με το επιχείρημα ότι μόνο τέσσερις βουλευτές της παραπέμπονται σε δίκη.

Ο πρωθυπουργός έβαλε στο στόχαστρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Και με τον Κ. Μητσοτάκη να βάζει στο στόχαστρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αφήνοντας να αιωρείται το αν και οι τέσσερις διώξεις είναι βάσιμες ή αμφισβητούμενες. Εφόσον προσέδωσε στην κα Κοροβέσι «πολιτικά» κίνητρα.

«Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν «κυβέρνηση υποδίκων». Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό» είπε ο πρωθυπουργός.

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Πολλά ..καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη

Είναι φανερό ότι το Μαξίμου προσπάθησε να βάλει κάτω από την μασχάλη πολλά ..καρπούζια ταυτόχρονα. Και να δείξει σεβασμό στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να την ακυρώσει. Και να δεχθεί τις τέσσερις παραπομπές και να τις υποτιμήσει.

Η αλήθεια φυσικά είναι λίγο διαφορετική. Διότι ή δέχεσαι τον θεσμό και παραδέχεσαι ότι κάποιοι βουλευτές σου κατηγορούνται αυτή την στιγμή. Ή εξ΄ αρχής αμφισβητείς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και δεν δέχεσαι ούτε τις απαλλαγές ούτε τις παραπομπές.

Και τότε καλείσαι να εξηγήσεις για ποιο λόγο έδωσες το «πράσινο φως» για να οδηγηθούν και οι 13 βουλευτές σου στην δικαιοσύνη. Και γιατί πρώτος έσπευσες να τους παραιτήσεις από υπουργούς και όποιο άλλο κυβερνητικό πόστο είχαν.

Η αλλαγή ρότας από το Μαξίμου φέρνει βέρτικο

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση προσκρούει στον εαυτό της. Διότι ξεκίνησε να αντιμετωπίζει το σκάνδαλο με τον ρομφέα της κάθαρσης – αδειάζοντας- τους βουλευτές της και στην συνέχεια άλλαξε πορεία… Υιοθετώντας την λογική Βορίδη. Που επέμενε από την αρχή στην «σκληρή» γραμμή έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Έτσι τώρα προσπαθεί να απαλλαγεί από το «στίγμα» που η ίδια πυροδότησε – εξ ανάγκης- θέλοντας να το ρίξει κάπου αλλού.

Τα μηνύματα προς τους 13 «γαλάζιους» βουλευτές

Σημασία έχει ότι το Μαξίμου έσπευσε να επικοινωνήσει με όλους τους εμπλεκόμενους χθες. Σε όσους απαλλάχθηκαν έστειλε μήνυμα ότι από εδώ και πέρα είναι πλέον ξανά αξιοποιήσιμοι. Γιατί όχι και σε έναν επικείμενο ανασχηματισμό. Σε όσους παραπέμφθηκαν έστειλε το μήνυμα ότι είναι στο πλάι τους και να μην ανησυχούν.

Δεν ξέρω πόσοι από τους 13 «γαλάζιους» βουλευτές είναι πράγματι χαρούμενοι με την εξέλιξη. Είτε από όσους παραπέμπονται είτε από όσους απαλλάσσονται. Οι πρώτοι διότι έχασαν τις θέσεις τους με απόφαση της κυβέρνησης. Οι δεύτεροι διότι έχουν μπροστά τους μία δικαστική περιπέτεια.

Η αγωνία των κατηγορουμένων ενόψει εκλογών

Επί της ουσίας των διώξεων στο Μαξίμου υπάρχει η αισιοδοξία ότι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι τελικά θα πέσουν στα μαλακά. Θεωρούν ότι οι δικογραφίες είναι αδύναμες και μπορεί να καταπέσουν στο δικαστήριο.

Οι βουλευτές που παραπέμπονται όμως έχουν άλλο καημό. Πότε θα γίνει η δίκη τους και αν θα προλάβουν να έχουν τελειώσει με τη δικαιοσύνη προτού προκηρυχθούν εκλογές. Διότι αν ισχύει το σενάριο του φθινοπώρου κανείς δεν μπορεί να τους διαβεβαιώνει ότι η δίκη θα έχει οριστεί και θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τις εκλογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα κλητήρια θεσπίσματα αναμένεται να τους επιδοθούν τις επόμενες ημέρες. Με καθορισμένη την ημέρα έναρξης της δίκης. Στην κυβέρνηση υπάρχει η αίσθηση ότι όλα θα κινηθούν γρήγορα και ότι με την τροπολογία Φλωρίδη, μπορεί και οι τέσσερις να έχουν δικαστεί μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτό φυσικά δεν εξαρτάται απόλυτα από την κυβέρνηση οπότε η αγωνία παραμένει.