Απαλλαγή για τους υπόλοιπους 7 που περιλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη δικογραφία - Συνολικά 22 εμπλεκόμενοι διώκονται ποινικά.

Ποινικές διώξεις σε βάρος 22 προσώπων μεταξύ των οποίων και τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Οι τρεις από τους βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας από αυτούς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Σε ανακοίνωση της η Ευρωπαίκή Εισαγγελία τονίζει:

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη πολιτικών γραφείων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η EPPO, βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές έρευνες για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης με εμπλοκή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 24 Απριλίου 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου η EPPO να προχωρήσει στην έρευνα για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021 και να διακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά, εξετάζοντας τόσο ενοχοποιητικά όσο και απαλλακτικά στοιχεία.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτουν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, που αφορούν αποκλειστικά πράξεις του 2021, η EPPO άσκησε δίωξη:

κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε πράξεις απιστίας,

κατά του πρώην γενικού διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας,

κατά δύο πρώην περιφερειακών διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βουλευτές

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές. Οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας από αυτούς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνίατρος δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, όπως απάτη σε βάρος επιδοτήσεων, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ψευδής βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας στα αδικήματα που φέρονται να τέλεσαν οι ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί.

Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη, καθώς και τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία χρηματικά πρόστιμα.

Στο αρχείο οι καταγγελίες για 7 βουλευτές

Η EPPO ανακοίνωσε επίσης ότι οι καταγγελίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών και δύο πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Όπως επισημαίνεται, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία αξιολογήθηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή τόσο στα ενοχοποιητικά όσο και στα απαλλακτικά δεδομένα.

Για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές, οι έρευνες συνεχίζονται.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες για φερόμενες αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη. Η EPPO διευκρινίζει ότι προς το παρόν δεν θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η εξέλιξη των εν εξελίξει ερευνών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.