Στην έκτη θέση κατατάσσεται η Νέα Δημοκρατία μεταξύ των ελληνικών κομμάτων ως προς τον μέσο όρο ομιλιών ανά ευρωβουλευτή. Κάθε ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί περίπου 20 περισσότερες παρεμβάσεις από έναν ευρωβουλευτή της ΝΔ.

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από τη δραστηριότητα των Ελλήνων ευρωβουλευτών αν κοιτάξει κανείς τις ομιλίες που έχουν πραγματοποιήσει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου από την εκλογή τους, το 2024, και μετά.

Η Νέα Δημοκρατία, η οποία διαθέτει επτά από τις συνολικά 21 ελληνικές έδρες, είναι η μεγαλύτερη ευρωομάδα. Ωστόσο, η αριθμητική της υπεροχής δεν αποτυπώνεται στον ίδιο βαθμό και σε ό,τι αφορά στην κοινοβουλευτική της δραστηριότητα.

Οι επτά «γαλάζιοι» ευρωβουλευτές έχουν καταγράψει συνολικά 216 ομιλίες, μόλις 11 περισσότερες από τις 205 ομιλίες των τεσσάρων ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Με άλλα λόγια, η Νέα Δημοκρατία διαθέτει σχεδόν διπλάσιο αριθμό ευρωβουλευτών από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ελληνική Βουλή, χωρίς να παρουσιάζει, όμως, αντίστοιχη υπεροχή στις παρεμβάσεις της στην Ολομέλεια.

Ο μέσος όρος που εκθέτει τη «γαλάζια» ευρωομάδα

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική όταν εξετάζεται ο μέσος όρος ομιλιών ανά ευρωβουλευτή. Αν εξαιρεθούν τα κόμματα με έναν μόνο ευρωβουλευτή, το ΚΚΕ βρίσκεται στην κορυφή με 62 ομιλίες ανά ευρωβουλευτή, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 56, το ΠΑΣΟΚ με 51,3, ενώ η Νέα Δημοκρατία περιορίζεται στις 30,9.

Με άλλα λόγια, κάθε ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί κατά μέσο όρο περίπου 20 περισσότερες παρεμβάσεις από έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μέσος όρος ομιλιών ανά ευρωβουλευτή:

Πλεύση Ελευθερίας: 93 (1 ευρωβουλευτής)

ΚΚΕ: 62 (2 ευρωβουλευτές)

ΣΥΡΙΖΑ: 56 (2 ευρωβουλευτές)

ΠΑΣΟΚ: 51,3 (4 ευρωβουλευτές)

Φωνή Λογικής: 42 (1 ευρωβουλευτής)

Νέα Δημοκρατία: 30,9 (7 ευρωβουλευτές)

ΝΙΚΗ: 23 (1 ευρωβουλευτής)

Ελληνική Λύση: 15,5 (2 ευρωβουλευτές)

Δύο διαφορετικές εικόνες στο εσωτερικό της ΝΔ

Οι αποκλίσεις είναι ιδιαίτερα έντονες και μέσα στην ίδια τη «γαλάζια» ευρωομάδα.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας καταγράφει 54 ομιλίες, καταλαμβάνοντας την 7 η θέση της συνολικής λίστας, ενώ ακολουθούν η Ελεονώρα Μελέτη (40), ο Γιώργος Αυτιάς (39) και ο Φρέντι Μπελέρης (33).

Από εκεί και πέρα, όμως, οι επιδόσεις πέφτουν αισθητά. Η Ελίζα Βόζεμπεργκ έχει πραγματοποιήσει 25 παρεμβάσεις, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης 17, ενώ ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των ευρωβουλευτών της ΝΔ με μόλις 8 ομιλίες.

Στο ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, η εικόνα είναι σαφώς πιο ισορροπημένη. Ο Γιάννης Μανιάτης προηγείται με 84 ομιλίες, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Παπανδρέου (45), ο Νίκος Φαραντούρης (39) και ο Σάκης Αρναούτογλου (37), χωρίς να παρατηρούνται οι μεγάλες αποκλίσεις που εμφανίζονται στη Νέα Δημοκρατία.

Πρώτη η Πλεύση, ισχυρή παρουσία ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ

Στην κορυφή της συνολικής κατάταξης βρίσκεται η Μαρία Ζαχαρία της Πλεύσης Ελευθερίας με 93 ομιλίες, ακολουθούμενη από τον Γιάννη Μανιάτη του ΠΑΣΟΚ (84) και τη Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνο του ΚΚΕ (69).

Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία των δύο ευρωβουλευτών του ΚΚΕ, οι οποίοι συγκεντρώνουν συνολικά 124 ομιλίες, ενώ οι δύο ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης και Έλενα Κουντουρά, έχουν από 56 ομιλίες ο καθένας.

Δεν έχει ανέβει ποτέ στο βήμα η Γαλατώ Αλεξανδράκη

Η Γαλατώ Αλεξανδράκη δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ ομιλία εντός του ευρωκοινοβουλίου. Έχει συμμετάσχει όλες και όλες σε 3 προτάσεις ψηφίσματος και δύο προφορικές ερωτήσεις, ενώ έχει συνυπογράψει 113 ερωτήσεις προς την Πρόεδρο του Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατης Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εικόνα πίσω από τους αριθμούς

Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν το σύνολο του κοινοβουλευτικού έργου ενός ευρωβουλευτή, καθώς αυτό περιλαμβάνει επίσης εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις, τροπολογίες, ερωτήσεις και συμμετοχή σε Επιτροπές. Αποτελούν, ωστόσο, έναν σαφή δείκτη της παρουσίας των Ελλήνων ευρωβουλευτών στην Ολομέλεια, όπου καταγράφονται οι δημόσιες πολιτικές παρεμβάσεις τους.

Αναλυτικά οι ομιλίες των ευρωβουλευτών από τις εκλογές του 2024 μέχρι σήμερα: