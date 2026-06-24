Επίτροποι και βουλευτές στην υπηρεσία ιδιωτικών συμφερόντων.

Σε άντρο διαφθοράς αναδεικνύεται η Κομισιόν αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο, όπως αποδεικνύει το Qatargate.

-Χορός εκατομμυρίων γίνεται μέσω των διαφόρων λόμπι εξυπηρέτησης συμφερόντων, λόμπι που λειτουργούν νόμιμα και στα οποία συμμετέχουν εκτός από τους νυν και πρώην ευρωβουλευτές!

-Είναι χαρακτηριστικό πως στην περιβόητη ΜΚΟ του Ιταλού ευρωβουλευτή Επίτροποι, μεταξύ των οποίων και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ελάμβαναν 5.000 ευρώ μηνιαίως προκειμένου να συμπεριλαμβάνεται το όνομά τους στο ...τιμητικό προεδρείο! Υπάρχει κανείς που δεν πιστεύει ότι «κάποιο λάκκο έχει η φάβα»; Και γιατί Επίτροποι, νυν και πρώην, να λαμβάνουν 5.000 ευρώ, δεν τους φτάνουν οι υπέρογκοι μισθοί τους, τους οποίους λαμβάνουν τα επόμενα δυο έτη αφού ολοκληρώσουν τη θητεία τους, ολόκληρο τον πρώτο χρόνο και μισό τον δεύτερο;

-Λίγο μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους άλλωστε μπορεί να προσλαμβάνονται σε ιδιωτικές εταιρείες, συνήθως με τερατώδεις μισθούς, προκαλώντας εύλογες απορίες μήπως ως μέλη της Κομισιόν εκπροσωππούσαν συμφέροντα των εταιριών που τους προσλαμβάνουν!

-Ακόμα και πρόεδροι της Κομισιόν (πχ Μπαρόζο) προσλαμβάνονται μετά τη θητεία τους σε μεγάλες εταιρίας, αφήνοντας σοβαρές υποψίες για επηρεασμό της Επιτροπής το χρονικό διάστημα που προέδρευαν.

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Η πυραμίδα διοίκησης της Κομισιόν είναι απολύτως ανέλεγκτη με αποτέλεσμα να αποτελεί πεδίο «θεσμοθετημένης διαφθοράς», αλλά και πεδίο που δεν επηρεάζεται από τις λαϊκούς συσχετισμούς.

Αν δεν αλλάξει ριζικά αυτό, τα ...Qatargate όλο και θα πολλαπλασιάζονται.