Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.

Τη βελτίωση της Ελλάδας στον τομέα του κράτους δικαίου, όπως αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για μια σταθερή πορεία προόδου και για επιβεβαίωση των μεταρρυθμιστικών επιλογών της κυβέρνησης.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η φετινή έκθεση της Κομισιόν καταγράφει βελτίωση σε τέσσερις συστάσεις, έναντι των επτά που είχαν τεθεί το 2020, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται μεταξύ των 13 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική εξέλιξη σε όλα τα επιμέρους κεφάλαια της αξιολόγησης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη «θετική τροχιά» που ακολουθεί η χώρα τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι αποτελούν απάντηση στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και σε όσους, όπως ανέφερε, επιχειρούν να παρουσιάσουν μια αρνητική εικόνα για την Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020. Έτσι, συγκαταλέγεται, πλέον, στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των «27» τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια.

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Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας, τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν, όμως, και την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Αλλά, κυρίως, την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα.

Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται.

Γι’ αυτό και η Ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η πρότασή μας ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου. Και την πολύπλευρη προστασία του πολίτη.

Είναι, λοιπόν, η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο. Αφήνοντας πίσω τις αγκυλώσεις του χθες και ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του αύριο. Ένα στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε, έχοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Γιατί μια ισχυρή και δίκαιη Δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα.».

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