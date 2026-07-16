Η συναλλαγή μεταξύ των δύο ελληνικών εταιρειών αφορά κυρίως τον κλάδο των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Eurolife FFH Life Insurance από τη Eurobank ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων.

Η συναλλαγή μεταξύ των δύο ελληνικών εταιρειών αφορά κυρίως τον κλάδο των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η προτεινόμενη εξαγορά δεν εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό, καθώς οι θέσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών στην αγορά παραμένουν περιορισμένες και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας ελέγχου συγκεντρώσεων της Κομισιόν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συναλλαγή είναι διαθέσιμες στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αριθμό υπόθεσης M.12485.