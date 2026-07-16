Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα καλύπτει το 15% του συνολικού κόστους των λιπασμάτων που αγοράστηκαν κατά το διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Την έγκριση ελληνικού προγράμματος κρατικής ενίσχυσης ύψους 41 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα που βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες τιμές λιπασμάτων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το καθεστώς εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF), το οποίο υιοθετήθηκε από την Κομισιόν στις 29 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα καλύπτει το 15% του συνολικού κόστους των λιπασμάτων που αγοράστηκαν κατά το διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στις 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε το ελληνικό μέτρο βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και ειδικότερα του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ' της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των σχετικών διατάξεων του προσωρινού πλαισίου METSAF.

Κατά την αξιολόγησή της, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το ελληνικό πρόγραμμα πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθώς διαθέτει σαφώς καθορισμένο εκτιμώμενο προϋπολογισμό και αποσκοπεί στην προσωρινή στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

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Η Επιτροπή κατέληξε, παράλληλα, στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την απόφασή της, η ενίσχυση δεν επηρεάζει δυσμενώς τους όρους των συναλλαγών σε βαθμό που θα ήταν αντίθετος προς το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον.