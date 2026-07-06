Οι νέες μοτοσικλέτες θα ενισχύσουν τις Υπηρεσίες που θεωρούνται «πρώτης γραμμής».

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του μηχανοκίνητου στόλου υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι κ.κ. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος πραγματοποίησαν δωρεά συνολικά 15 μοτοσικλετών, υπηρεσιακού και ελευθέρου χρωματισμού.

Η ειδική τελετή για τη δωρεά πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, των κ.κ. Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου.

Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες θα ενισχύσουν τις Υπηρεσίες που θεωρούνται πρώτης γραμμής, ενώ, με την προσθήκη τους συνεχίζεται η σημαντική αναβάθμιση του εξοπλισμού της ΕΛ.ΑΣ. Κύριος στόχος η συμμετοχή τους σε σχέδια περιπολιών και επιχειρήσεων ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να βελτιώνονται οι συνθήκες, όπου καταγράφονται αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.