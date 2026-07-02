Τρία άτομα αναζητά η αστυνομία τα οποία μέσα σε 17 λεπτά προχώρησαν σε 3 εμπρηστικές επιθέσεις, με αποτέλεσμα στο χτύπημα στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα να χάσει τη ζωή της η μητέρας της.

Η Αντιτρομοκρατική έχει στοιχεία για 3 άτομα τα οποία χρησιμοποίησαν 2 μοτοσυκλέτες. Αφήνουν, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλη ομάδα η οποία έδρασε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο σπίτι της κας Νέστορα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djo4z2686cah?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Την ίδια στιγμή ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης μιλώντας στο Mega επανέλαβε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες.

Όπως τόνισε στον Νίκο Ευαγγελάτο: «Είμαστε συντετριμμένοι και θρηνούμε για τη δολοφονία μιας γυναίκας. Οι υπηρεσίες μας εργάζονται πολύ σκληρά και με συνέπεια, επεκτείνοντας τις έρευνες σε όλα τα πεδία όπου εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρχουν στοιχεία για τους δράστες.

Ας αφήσουμε τις Αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, ώστε να οδηγηθούν οι ένοχοι στη Δικαιοσύνη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τόνισε επίσης ότι η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με εντυπώσεις, αλλά με στοιχεία. «Η Δημοκρατία απαιτεί δικογραφία και πλήρεις αποδείξεις για να δικαστούν οι ένοχοι».

Τέλος έστειλε εκ νέου ένα ηχηρό μήνυμα: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι. Είναι δέσμευση δική μου, των Αρχών, της Δημοκρατίας μας. Θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djo4cwgfaoyx?integrationId=40599v1wlakx6ykh}