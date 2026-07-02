«Τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα τουλάχιστον ως προς το πόσοι συμμετείχαν», ξεκαθάρισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι βρίσκονται, για την ώρα, στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ για τις βομβιστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, που αφήνουν πίσω μια γυναίκα νεκρή.

Σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίας Δημογλίδου, «οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει», αν και «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες».

Όπως σημείωσε, «θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια, αν δηλαδή είναι τα ίδια πρόσωπα που συμμετείχαν και στις τρεις ενέργειες», καθώς υπήρξε κοινός εμπρηστικός μηχανισμός, ενώ και οι αποστάσεις και οι χρόνοι οδηγούν πρακτικά στο ίδιο συμπέρασμα: ότι μάλλον πρόκειται για την ίδια ομάδα που κινήθηκε και στα τρία σημεία.

Ερωτηθείσα αν εστιάζουν σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, η Δημογλίδου σημείωσε πως «αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα», κάτι που για την ώρα δεν έχει συμβεί. «Αυτό που μπορώ σίγουρα να σας πω είναι ότι ακόμα οι δράστες δεν έχουν ταυτοποιηθεί και αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά», υποστήριξε.

«Το γκαζάκι είναι ένας εμπρηστικός μηχανισμός που μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή»

Ως προς το αν θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις γύρω από την εξιχνίαση των εμπρησμών, είπε χαρακτηριστικά «είμαι αισιόδοξη γιατί είναι αισιόδοξοι οι συνάδελφοι που εργάζονται για αυτή την υπόθεση. Το λιγότερο άλλωστε που έχουμε να πράξουμε είναι να αποδώσουμε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες και στις τρεις ενέργειες στη δικαιοσύνη. Έχουμε μία γυναίκα η οποία έχει χάσει τη ζωή της, έχουμε τραυματίες στο νοσοκομείο και δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο.

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»Ακόμα και στις οικίες, στις πολυκατοικίες που έχουν προκληθεί μόνον φθορές, να καταλάβουμε όλοι και να μπούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων και πώς μπορεί να έχουν λάβει όλο αυτό που έχει συμβεί, όταν σκέφτονται ότι θα μπορούσαν και οι ίδιοι να είναι θύματα. Και επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι το γκαζάκι, το ένα απλό γκαζάκι που πολλές φορές έχουμε ακούσει και έχουμε δει να γράφεται, δεν είναι απλό γκαζάκι. Είναι ένας εμπρηστικός μηχανισμός ο οποίος μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. (…)

Δεν πρέπει να είναι κανονικότητα κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, για παράδειγμα η βόμβα μολότωφ, που κάποιοι το θεωρούν κανονικό όταν εκσφενδονίζεται σε βάρος ενός αστυνομικού, είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μία βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπρηστικόε μηχανισμός και επιμένω σε αυτό».