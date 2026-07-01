Υπέκυψε στα τραύματά της, μετά τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ. Η νέα δήλωση Μητσοτάκη.

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους, στο μπαράζ «χτυπημάτων» σε οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης στο σπίτι τους, στην περιοχή Χαριλάου, τόσο η Αφροδίτη Νέστορα, όσο και η μητέρα της, τραυματίστηκαν όταν κατέβηκαν από το διαμέρισμά τους για να δουν τι συνέβη.

Η 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκαύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας.

Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της».

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Δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.

Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας.

Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».

Η κατάσταση των τραυματιών - Νέα ανακοίνωση από το Ιπποκράτειο

«Σήμερα, 1-7-2026 και από ώρα 5:53π.μ. έως και 6:44π.μ., προσήλθαν με την συνδρομή του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ πολίτες μετά από αναφερόμενη εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή της οικοδομής που διαμένουν.

Η κα Νέστoρα Αφροδίτη, αντιμετωπίσθηκε αρχικά στο ΤΕΠ όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχο φωνής. Η ασθενής νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ σε σταθερή κατάσταση.

Ο κ. Νέστoρας Παναγιώτης, αντιμετωπίσθηκε στο ΤΕΠ, με συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στο λάρυγγα. Η κατάστασή του είναι μέτριας βαρύτητας με ήπιο οίδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Επιπλέον δύο πολίτες η κα Ε.Π. και ο κ. Γ.Π., ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, αντιμετωπίσθηκαν επίσης στο ΤΕΠ, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από Πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας.

ΟΙ ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες του Νοσοκομείου μας παραμένουν σε εγρήγορση και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των ανωτέρω ασθενών».

Οι επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Τα ξημερώματα της Τετάρτης έγιναν διαδοχικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α΄ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες για τις επιθέσεις που έγιναν μέσα σε 17 λεπτά, στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης – Χαριλάου, τις οποίες καταδίκασαν τόσο στελέχη της ΝΔ και της κυβέρνησης, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στις 04:18, εξερράγη γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πυλαία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές. Πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην Τούμπας από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο.

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Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:35 στην περιοχή Ανάληψης - Χαριλάου, στην κατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία αντιλήφθηκε τη φωτιά και κατέβηκε στο όχημά της για να τη σβήσει. Την ακολούθησε η μητέρα της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν αμφότερες, με τη μητέρα να υποκύπτει τελικά. Η πολιτεύτρια φέρει εγκαύματα, ενώ με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται τόσο ο πατέρας της, όσο και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

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Η πρώτη δήλωση Μητσοτάκη

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επισκεφθεί τους τραυματίες των επιθέσεων εναντίον των στελεχών της ΝΔ.

Σε δήλωση που έκανε, αποχωρώντας από το νοσοκομείο, ο πρωθυπουργός τόνισε πως οι δράστες είναι εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, ενώ επανέλαβε πως οι αρχές θα τους εντοπίσουν και θα αποδοθούν όλες οι ευθύνες.

«Θεώρησα υποχρέωσή μου, ως πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, να βρεθώ στη Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχθηκαν σήμερα το πρωί μια άνανδρη, δολοφονική επίθεση», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συνοδευόταν από τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες, ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και τις διωκτικές αρχές, πρόσθεσε: Θα βρούμε αυτούς που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη κοινωνία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djna5ibhot89?integrationId=40599y14juihe6ly}