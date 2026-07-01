Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ καταδικάζουν τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Τον αποτροπιασμό του ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της ΝΔ και τις οικογένειές τους εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στο πλαίσιο της σημερινής συνέντευξης Τύπου του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας τη «σαφή και κατηγορηματική και απερίφραστη» καταδίκη του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράσταση του κόμματος στις οικογένειες των στελεχών της ΝΔ. «Δεν χωράει η βία στη δημοκρατία», τόνισε, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνουν οι ενέργειες για να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε «αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα».

ΣΥΡΙΖΑ: Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι «η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» και εκφράζει ευχές για την ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών.

Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία.

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Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση από την Κουμουνδούρου.

KKE: Εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση

Σε ανακοίνωση για τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει τα εξής:

«Το ΚΚΕ καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκίνητα και κατοικίες στελεχών της ΝΔ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων και με μεγάλους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή πολλών περισσότερων. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται και από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου».

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να ηττηθεί πολιτικά και κοινωνικά

«Η Νέα Αριστερά καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρούς τραυματισμούς και έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να ηττηθεί πολιτικά και κοινωνικά. Αυτό θα συμβεί μέσα από ιδεολογικές μάχες, κοινωνικούς αγώνες και την κινητοποίηση των πολιτών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Τριπλή βομβιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Στη ΜΕΘ η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στην Αντιτρομοκρατική οι έρευνες

Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Στο στόχαστρο αγνώστων μπήκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε απόσταση μόλις 17 λεπτών στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης - Χαριλάου, ενώ τις έρευνες αναλαμβάνει πλέον η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 04:18, εξερράγη γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πυλαία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές. Πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο.

Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:35 στην περιοχή Ανάληψης - Χαριλάου. Το τρίτο αυτό περιστατικό αφορούσε την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φαίνεται ότι αντιλήφθηκε τη φωτιά και κατέβηκε στο όχημά της για να την κατασβέσει. Την ακολούθησε η μητέρα της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Η μεν πολιτεύτρια φέρει εγκαύματα, ενώ η μητέρα της είναι σε σοβαρότερη κατάσταση και νοσηλεύεται διασωνωμένη στη ΜΕΘ. Ακόμα, με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται και ο πατέρας της, όπως και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.