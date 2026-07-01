«Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία - Η σύγκριση που εκθέτει την κυβέρνηση», είναι ο τίτλος της σημερινής συνέντευξης Τύπου

Συνεχίζεται σήμερα από τηΧαριλάου Τρικούπη η προσπάθεια αποδόμησης του success story της κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Χθες το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε πώς χάθηκε η ευκαιρία να αντιμετωπιστεί το μείζον ζήτημα της λειψυδρίας, με έργα που έμειναν στα χαρτιά αν και είχαν συμπεριληφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Αυτή την ώρα, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομικών-Ταμείου Ανάκαμψης, Παύλος Γερουλάνος, ο γραμματέας του Τομέα Οικονομικών, Γιώργος Παλαιοδήμος και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς πραγματοποιούν συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Ταμείο Ανάκαμψης - "Ελλάδα 2.0": Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία - Η σύγκριση που εκθέτει την κυβέρνηση» (Αίθουσα Τύπου, Χαριλάου Τρικούπη 50).

Την Παρασκευή αναμένεται να κλιμακωθεί η πολιτική επίθεση με την επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα εξαναγκάσουν την κυβέρνηση σε λογοδοσία και αποτίμηση.

Παρακολουθήστε live τη συνέντευξη Τύπου:

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