Το πρώτο σποτ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στη σειρά «Ελλάδα 2.0.: Η μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία».

«Λίγα προβλήματα απειλούν την ανθεκτικότητα της Ελλάδας όσο η λειψυδρία. Η έλλειψη νερού αποτελεί μείζονα πρόκληση για τον αγρότη, τον πολίτη και το μέλλον της χώρας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν, αυτονόητα, μία χρυσή ευκαιρία να θωρακίσουμε την κοινωνία μας και τις προοπτικές της απέναντι στο πρόβλημα. Δεν έγινε. Είναι αδιανόητη η έλλειψη προνοητικότητας, η απουσία σχεδιασμού και η ανικανότητα της κυβέρνησης».

«Το πρώτο σποτ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στη σειρά «Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία» είναι σχεδόν αυτονόητο ότι έπρεπε να αφορά την λειψυδρία. Είναι πράγματα για τα οποία δεν θα ακούσετε ποτέ να μιλάει η κυβέρνηση. Μιλάμε όμως εμείς», συνεχίζει η Χαριλάου Τρικούπη.

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Συνέντευξη Τύπου για το Ταμείο Ανάκαμψης

Αύριοο, Τετάρτη (1/7) στις 10:00 ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομικών-Ταμείου Ανάκαμψης, Παύλος Γερουλάνος, ο γραμματέας του Τομέα Οικονομικών, Γιώργος Παλαιοδήμος και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Ταμείο Ανάκαμψης - “Ελλάδα 2.0”: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία - Η σύγκριση που εκθέτει την κυβέρνηση». Η συνέντευξη Τύπου θα γίνει στα γραφεία του κόμματος, στην αίθουσα Τύπου.