«Ούτε εμείς έχουμε στο σχεδιασμό να συνεργαστούμε με τον κ. Κασσελάκη ούτε ο Κασσελάκης με εμάς. Οι δημοσκοπήσεις είναι καλές για τη ΝΔ», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θεωρώ ότι ο κ Ανδρουλάκης είναι ακατάλληλος για αυτή τη δουλειά (σ.σ. αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ)», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1, άποψη την οποία έχει υποστηρίξει ξανά στο παρελθόν. «Είναι τελείως βέβαιο ότι αν είχαν εκλεγεί Διαμαντοπούλου ή Γερουλάνος θα ήταν διαφορετική κατάσταση στην πολιτική ζωή σήμερα», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε, επίσης, στην αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», στον απόηχο της κοινής τηλεοπτικής συζήτησης που είχε με τον Στέφανο Κασσελάκη, τονίζοντας ωστόσο πως «ούτε εμείς έχουμε στο σχεδιασμό να συνεργαστούμε με τον κ. Κασσελάκη ούτε ο Κασσελάκης με εμάς».

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις δημοσκοπήσεις, είπε «μας έχει κακομάθει ο Μητσοτάκης και μας κακοφαίνεται να μην φαίνεται ότι επελαύνουμε στην κάθε δημοσκόπηση. Στην πραγματικότητα οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ καλές για την ΝΔ».

Αναλυτικά:

Επιστολή Φεύγα για επιστροφή Σαμαρά και κατάργηση γάμου ομόφυλων

«Δεν θέλω οι προτάσεις που κάνουν για τη βελτίωση του κυβερνητικού έργου να γίνονται δημόσια διότι αυτό ενέχει έναν κίνδυνο αν οι προτάσεις μεν γίνουν δεκτές ο καθένας θα λέει ότι τις έκανε δεκτές ο Πρωθυπουργός γιατί το ζήτησε ο τάδε ή ο δείνα, εάν δεν γίνουν δεκτές δημιουργούν περαιτέρω πρόβλημα σε θέματα που θες να λύσεις. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι ό,τι θέλω να πω στον κ. Πρωθυπουργό το λέω στο γραφείο του και το ξέρει αυτός κι εγώ».

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Για το αίτημα για κατάργηση του γάμου των ομόφυλων τόνισε: «Δεν είναι αυτή η στιγμή κατάλληλη για να γίνει μια τέτοια συζήτηση δημόσια. Ότι ο γάμος μας κόστισε πολιτικά σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ με τον κ. Πρωθυπουργό συνομιλούμε συνέχεια, είναι ένας άνθρωπος που ακούει δεν είναι κανένας αλαζόνας. Το τι λέμε είναι δικό μας θέμα».

«Η Τζάκρη έψαχνε αφορμή, τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ»

Για την αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη, τόνισε: «Η κα Τζάκρη έψαχνε αφορμή. Η κα Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ άρα έψαχνε λόγο να φύγει. Η κα Τζάκρη θέλει να βγαίνει πάντα βουλευτής, το κόμμα του κ. Κασσελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή εάν μπει δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα βγάλει βουλευτή στην Πέλλα άρα η κα Τζάκρη έχει κάθε λόγο εφόσον θέλει να ξαναβγεί βουλευτής, να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές τις εκλογές θα πάει στο ΠΑΣΟΚ, στις επόμενες δεν ξέρουμε.

Εγώ σε όλη μου την πολιτική ζωή έχω κάνει μια μετακίνηση από τον ΛΑΟΣ στην ΝΔ. Για αυτό ξέρετε τι έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, τα πάντα. Η κα Τζάκρη έχει πάει από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Κασσελάκη, από τον Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ και βλέπουμε. Εγώ που διαγράφηκα από το κόμμα μου και έδωσα και την έδρα είμαι κωλοτούμπας, η Τζάκρη που γυρνάει από το ένα κόμμα στο άλλο είναι κραταιά πολιτικός. Άντε βγάλε άκρη!

Για πιθανή συνεργασία της ΝΔ με τον Κασσελάκη

«Ούτε εμείς έχουμε στο σχεδιασμό να συνεργαστούμε με τον κ. Κασσελάκη ούτε ο Κασσελάκης με εμάς, αυτά είναι υποβολιμιαία. Το ότι κάναμε μια τηλεοπτική συζήτηση πολιτισμένη αυτό δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από ότι είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι».

Για το αν διευκολύνει την ΝΔ η τρίτη θέση του ΠΑΣΟΚ, ώστε να συνεργαστούν μαζί του στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας

«Το αν μας διευκολύνει ή δεν μας διευκολύνει δεν έχει σημασία γιατί δεν αποφασίζουμε εμείς, το μεγάλο αφεντικό αποφασίζει. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάνει 2,5 χρόνια τεράστια λάθη και έχασε τεράστια ευκαιρία. Το ΠΑΣΟΚ με την απόφασή του να πει «δεν συνεργάζομαι με την ΝΔ ότι και να γίνει» στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ είναι κυβερνητικό κόμμα ότι και να κάνει και 2% να παίρνει παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα άρα ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει πει στον ελληνικό λαό «δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω», πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό; Είναι ένα κολοσσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μια ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για αυτή την δουλειά, του πολιτικού αρχηγού. Είναι τελείως βέβαιο ότι αν είχαν εκλεγεί Διαμαντοπούλου ή Γερουλάνος θα ήταν διαφορετική κατάσταση στην πολιτική ζωή σήμερα. Η κα Διαμαντοπούλου και ο κ. Γερουλάνος απευθύνονται πολύ πιο εύκολα σε κεντρώους ανθρώπους. Ο κ.Ανδρουλάκης με τον κα Δούκα πηγαίνουν προς τα αριστερά, η προς τα αριστερά κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ είναι αποτυχημένη.

Η μάχη της ΝΔ θα είναι με τα προβλήματα του κόσμου. Εάν πάμε στις εκλογές έχοντας λύσει τα προβλήματα του κόσμου στον βαθμό που μπορούμε τις εκλογές θα τις κερδίσουμε και με αυτοδυναμία».

Ακρίβεια

«Η ακρίβεια δεν είναι εύκολη. Έχω συμμετάσχει σε αυτή τη μάχη και ξέρω πόσο δύσκολη μάχη είναι και δεν κάνω εύκολη κριτική.

«Δεν κάνει ο Ανδρουλάκης για αρχηγός του ΠΑΣΟΚ»

«Ο κ. Ανδρουλάκης μου έκανε μήνυση, εγώ δεν έχω κάτι μαζί του. Δεν έχω τίποτα με τον κ. Ανδρουλάκη απλώς επειδή εμένα η πολιτική μου αρέσει θεωρώ ότι ο κ Ανδρουλάκης είναι ακατάλληλος για αυτή την δουλειά».

«Είναι καλές οι δημοσκοπήσεις για τη ΝΔ»

«Είμαστε ένα χρόνο προ των εκλογών και έχουμε 30%, μια χαρά είμαστε στις δημοσκοπήσεις. Εάν δεν είχαμε συνηθίσει τον Μητσοτάκη στις μεγάλες και εύκολές του νίκες και ήταν ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης στον 7ο του χρόνο με 30% στην εκτίμηση και 12 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο θα λέγαμε «τι φανταστικές δημοσκοπήσεις είναι αυτές» , απλώς μας έχει κακομάθει ο Μητσοτάκης και μας κακοφαίνεται να μην φαίνεται ότι επελαύνουμε στην κάθε δημοσκόπηση. Στην πραγματικότητα οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ καλές για την ΝΔ

Δεν έχω καμία αμφιβολία για τις εκλογές, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Εγώ δουλεύω για το ’27.

Για το αν θα γίνει προσπάθεια επανασύνδεσης με Σαμαρά

«Είναι θέματα που τα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός . Εμένα η διαγραφή Σαμαρά με στεναχώρησε, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά γιατί έγινε και ότι η συνέντευξη ήταν εκτός λογικών ορίων κριτικής παρά ταύτα με λυπεί η εικόνα αυτή. Τα αισθήματά μου είναι γνωστά, ο σεβασμός μου είναι γνωστός αυτά δεν αλλάζουν. Υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ να βρεθούμε τώρα πολιτικοί αντίπαλοι δεν θα ήταν ωραίο».

Για το πρόγραμμα παχυσαρκίας

«Το πρόγραμμα αυτό ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 30/06. Όσοι μπήκαν στο πρόγραμμα την μέρα που τους έβαζε ο γιατρός τους έπρεπε να τους πει « να ξέρεις το κράτος πληρώνει μέχρι 30/06» γιατί το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έχει να κάνει ότι εμείς ακυρώνουμε γρηγορότερα το πρόγραμμα απ’οτι ήταν προγραμματισμένο, αφετηριακά ήταν 30/06 άρα όλοι ξέρανε ότι είναι 30/06. Επειδή το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία είμαστε σε μια διαπραγμάτευση μήπως μπορέσουμε και έχουμε μια μικρή παράταση ώστε να μην μείνουν άνθρωποι στην μέση της θεραπείας τους και αναγκαστούν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη τους. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία που έχουνε, αντιλαμβάνομαι απολύτως την πίεση που αισθάνονται , αλλά δεν αλλάξαμε καμία απόφαση, 30/06 είναι να τελειώσει το πρόγραμμα, δεν έγινε κάποιος αιφνιδιασμός. Μας ενδιαφέρει να βρούμε μια λύση».