Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Δημοκρατών κι ανέβασε backstage πλάνα από την επίσκεψή του.

Στη χθεσινή του παρουσία στη διαδικτυακή εκπομπή του Στέφανου Κασσελάκη, «Direct», αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο X ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας πως «είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε ότι στην Πολιτική είμαστε αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί».

Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Δημοκρατών κι ανέβασε backstage πλάνα από την επίσκεψή του.

«Χθες το βράδυ διεξήχθη το debate μας με τον Στέφανο Κασσελάκη για το ΕΣΥ. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά και τον κ. Tyler McBeth και την ιδέα του για μεταφορά και στην Ελλάδα ενός θεσμού (του εξειδικευμένου νοσηλευτού) που τα τελευταία χρόνια έχει τεράστια άνθηση στις ΗΠΑ και κυρίως να ακούσω τα παράπονα των πολιτών και να ακούσω και τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο των Δημοκρατών διότι έγινε μία πολιτισμένη ανταλλαγή απόψεων. Είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε ότι στην Πολιτική είμαστε αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε διότι δεν προλάβατε χθες ολόκληρη εδώ: https://youtu.be/L0osykA1HB4?is=WzEquADZECmojFec», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2069274492426162568}

Πώς κλείστηκε το ραντεβού

Η πρόταση προς τον Άδωνι Γεωργιάδη έγινε από τον Τάιλερ Μακμπέθ, παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη, στο vidcast του LGBT Center Greece στο YouTube. Ο σύζυγος του προέδρου των «Δημοκρατών», ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν σε δομές υγείας στις ΗΠΑ, είπε ότι θα ήθελε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον υπουργό Υγείας για να συζητήσουν «όλες τις δυνατότητες» του ΕΣΥ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα social media, ευχαρίστησε τους Στέφανο Κασσελάκη και Τάιλερ Μάκμπεθ για την πρόσκληση, ελπίζοντας σε μία γόνιμη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το ΕΣΥ.

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Κασσελάκης: Από σπόντα η συζήτηση

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε, μιλώντας στο Mega, στη συζήτηση που είχε χθες με τον υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, λέγοντας πως αυτή προέκυψε από σπόντα μετά από μια συνέντευξη του ιδίου που αναφερόταν στο σύστημα υγείας, την οποία είδε ο κ. Γεωργιάδης και ζήτησε να συμμετάσχει.