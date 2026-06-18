«Το ΠΑΣΟΚ το σέβομαι ως κόμμα. Θλίβομαι που το ΠΑΣΟΚ έχει καταντήσει έτσι. Ο Ανδρουλάκης έχει αδικήσει τον πολιτικό χώρο του οποίου ηγείται», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η κ. Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει ταύτιση της πρώην υπουργού με το σημερινό ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1. Σημείωσε ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει οδηγήσει την παράταξη πάρα πολύ αριστερά και οι ψηφοφόροι που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κ. Τσίπρα θα επιλέξουν τον κ Τσίπρα. Επανέλαβε ότι «η ΝΔ θα πάρει την αυτοδυναμία» και υποστήριξε ότι «δεν θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, θα γίνουν δεύτερες εκλογές».

Αναλυτικά:

Για την αντιπαράθεση της Άννας Διαμαντοπούλου με τον Χάρη Δούκα

«Η κα Διαμαντοπούλου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα, υπήρξε πολύ καλή υπουργός, πάρα πολύ ικανή και την εκτιμώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι την έχει πατήσει πολιτικά. Η κα Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο ΠΑΣΟΚ ή τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ όπως διαμορφώθηκε τον τελευταίο καιρό.

Αυτά που λέει η κα Διαμαντοπούλου με αυτό που είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχουνε ταύτιση. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάει πολύ αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έχει ακολουθήσει τον κ. Τσίπρα στις πλειοδοσίες τις λαϊκίστικές. Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μεταφοράς λέει ο κ. Ανδρουλάκης, δωρεάν Αθήνα-Θεσσαλονίκη λεει ο κ. Τσίπρας. Κατάργηση των Πανελληνίων λέει ο κ. Τσίπρας, θα πει κάτι άλλο ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουνε πάει στη σφαίρα του παράλογου και τα δύο αυτά κόμματα, η κα Διαμαντοπούλου προσπαθεί σε αυτό το παράλογο να εκφράσει κάποια πράγματα λογικά. Δηλαδή τι είπε; Ότι έχει αναβαθμιστεί η διεθνής θέση της χώρας το ‘19 σιγά την ανακάλυψη. Δηλαδή αν πει η κα Διαμαντοπούλου ότι η γη είναι στρογγυλή και πω κι εγώ ότι η γη είναι στρογγυλή πάει να πει ότι η κα Διαμαντοπούλου συμφωνεί με τον Α. Γεωργιάδη; Όμως αυτά στο ΠΑΣΟΚ στη πολιτική παράνοια που έχουνε πέσει είναι μεγάλα ζητήματα γιατί πια ο κ. Ανδρουλάκης έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ αριστερά και το πρόβλημά τους το μεγάλο είναι ότι τώρα που δημιουργείται το κόμμα Τσίπρα αν κάποιος αυτού του τύπου ψηφοφόρος έχει να επιλέξει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κ. Τσίπρα, θα επιλέξει τον κ. Τσίπρα.

Ο κ. Τσίπρας ήταν στη δεύτερη θέση. Ο κ. Τσίπρας παραμέρισε όντας στις εκλογές στη δεύτερη θέση, ένα «λαχείο» πήρε στα χέρια του ο κ. Ανδρουλάκης, το είχε στα χέρια του δύο χρόνια δεν κατάφερε να ανέβει ούτε 0,3% προφανώς άμα δεν έχει ανέβει σε δύο χρόνια κάποιος θα εμφανιστεί, και εμφανίστηκε ο κ. Τσίπρας. Άμα είχε πάει στο 20% ο Ανδρουλάκης δεν θα υπήρχε Τσίπρας σήμερα».

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Για τον Αλέξη Τσίπρα

«Ο κ. Τσίπρας έγινε κατευθείαν αξιωματική αντιπολίτευση γιατί ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας όμως έχει πετύχει κάτι μαγικό επικοινωνιακά, έχει καταφέρει να παρουσιάζει το 15,5% ως θρίαμβο όταν το 17, 8% στις εθνικές εκλογές θεωρήθηκε τραγωδία και όταν το 15,6% του Κασσελάκη στις ευρωεκλογές θεωρήθηκε ήττα».

Για τα δημοκοπικά ποσοστά ΝΔ

«Οι δημοσκοπήσεις για την ΝΔ είναι πάρα πολύ καλές γιατί είναι σταθερά με διψήφιο ποσοστό μπροστά από τον δεύτερο άρα δεν υπάρχει σύγκριση ως προς το ποιος θα κερδίσει. Προηγείται πλήρως στην παράσταση νίκης και στα ποιοτικά όλα ερωτήματα σε όλα προηγείται η ΝΔ με πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης έχει άλλο ένα καλό στοιχείο ότι το 40% του εκλογικού σώματος λέει θέλω σταθερότητα και αυτή τη στιγμή σταθερότητα εκφράζεται μόνο από τη ΝΔ. Θα υπάρξει αυτοδυναμία».

Για το αν εξακολουθεί να πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο πιο κοντινός χώρος στη ΝΔ

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο πιο κοντινός χώρος, αλλά από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι δεν συνεργάζεται μαζί μας γιατί να το συζητάμε; Το ΠΑΣΟΚ το σέβομαι ως κόμμα. Θλίβομαι που το ΠΑΣΟΚ έχει καταντήσει έτσι. Διαφωνώ με τον κ. Ανδρουλάκη ως προς την πολιτική του στρατηγική επί της ουσίας, θεωρώ ότι έχει αδικήσει τον πολιτικό χώρο του οποίου ηγείται».

Για το αν το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα ζημιώσει την ΝΔ

«Γιατί θα κάνει κόμμα; Εγώ ακόμα εξακολουθώ να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς».

Ερωτηθείς αν στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας ή δεύτερες εκλογές

«Με την εκλογική μηχανική που βλέπω σε αυτές τις δημοσκοπήσεις μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Δεν βλέπω κανένα σενάριο κυβερνήσεως συνεργασίας με αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα».